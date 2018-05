Für das musikalische Angebot sorgten neben Vereinen auch Bands und DJs, die teilweise bis in die Nacht hinein einheizten. Foto: Lenhardt

Von Anna Becker

Hockenheim. Strahlender Sonnenschein und beste Feierlaune waren die Zutaten für einen gelungenen Hockenheimer Mai. Die diesjährige Auflage des beliebten Straßenfests entpuppte sich zwar erst gegen Abend als Publikumsmagnet. Dafür wurde dann aber umso intensiver gefeiert. Bereits einen Tag vor der großen Sause eröffnete das Maidorf an der Zehntscheune - fest in den Händen der Vereine - und präsentierte sich als beliebter Treffpunkt für alle Generationen.

Die kühlen Getränke flossen in großen Mengen und auch die kulinarischen sowie kulturellen Wünsche wurden ausnahmslos erfüllt. Nach der Eröffnung des Maidorfs lud Oberbürgermeister Dieter Gummer am Samstagmorgen zum gemeinsamen Anzapfen des Festbiers und zum ersten Rundgang gemeinsam mit Amtskollegen, Ratsmitgliedern und Freunden der Stadt über die Festmeile ein.

Ein wenig ist sie über die Jahre geschrumpft, denn auch die Hockenheimer Vereine leiden unter einer nachlassenden Interessentenschar. Jene aber, die sich als Teilnehmer beim Hockenheimer Mai aufgemacht hatten, Leckeres und Schönes zu servieren, konnten sich des Ansturms der Besucher schließlich auch kaum erwehren. Von Erdbeerkuchen bis frisch gegrillten Fleischspießen, von Flammkuchen bis Steaks - alles schmeckte den doch zahlreich erschienenen Besuchern. Der bestens gefüllte Bauch ließ sich dann auch gerne über den Flohmarkt tragen, während die Kinder vergnügt auf dem Marktplatz tobten.

"Mir gefällt besonders, dass es unterschiedliche Bereiche gibt - vom Maidorf mit Tanz und Gesang über die Hauptstraße mit Essen und Musik bis hin zum Marktplatz, wo so viel für Kinder geboten wird", schwärmte Elisabeth Brauch-ling aus Edingen, die tatsächlich Jahr um Jahr Freunde in der Rennstadt besuchen kommt, mit denen sie den Hockenheimer Mai erkundet.

Erstmals wurde auch der Innenhof des Rathauses wieder belebt. Dort strahlten bunte Lampen um die Wette, es gab Cocktails und später auch musikalische Höhepunkte durch den DJ. Ergänzt um die Rock- und Popbands, die Chöre und Orchester, stand insgesamt auch in diesem Jahr wieder ein rundes Straßenfest, denn auf diese Weise konnte in der Innenstadt jeder seine ganz persönliche Zutat für ein gelungenes Miteinander finden. Dazu gab es bis spät in die Nacht hinein gute Gespräche und die Begegnung mit Freunden und Familie, sowie Informationen von der Lokalen Agenda bis hin zu Sportangeboten.

Erst in der Nacht lieferte der Himmel das Putzwasser fürs große Aufräumen, und so war der Hockenheimer Mai in diesem Jahr ein voller Erfolg.