Von Sebastian Blum

Hockenheim. Erfolg im Sport ist das Salz in der Suppe, beim Zuschauen, beim Mitfiebern - und vor allem der größte Anreiz für Athleten selbst. Stolz schaute zuletzt die ganze Nation auf ihre deutschen Olympioniken, die reihenweise Medaillen in Pyeongchang abgestaubt haben. Während Olympia 2018 Geschichte ist, läuft ein Mann aus der Region weiter. Es geht ihm dabei aber nicht um Gold.

Dennis Kühlwein ist Stahl- und Betonbauer, wohnt mit seiner Frau Sylvia und den beiden Töchtern in Hockenheim. Wenn er nicht gerade Stromhäuser baut und die Hausaufgaben der Kinder erledigt sind, stehen die Chancen nicht schlecht, dass man den Vieren beim Laufen begegnet. Neuerdings tragen sie dabei Shirts mit dem Aufdruck "Bundesländer Marathonjagd". Genau das macht Dennis Kühlwein in diesem Jahr: in jedem Bundesland einen Marathon bestreiten, also insgesamt 16. Er jagt nicht Medaillen, sondern gedenkt beim Laufen seiner Mutter. Sie ist 2014 an Krebs gestorben. Seitdem läuft Dennis.

"Es hat im Endstadium der Krankheit begonnen", sagt der 37-Jährige und senkt den Blick. "Arbeit, Krankenhaus - ich musste einfach mal raus. Laufen war meine Therapie." Die Erinnerung an die schwere Zeit begleitet ihn bis heute. Dennis Kühlwein ist heute ein lebensfroher Mensch, mit zwei aufgeweckten Töchtern und einer Frau, die ihn unterstützt. Die Trauer hat er abgeschüttelt. Denkt er an den Verlust zurück, schöpft er Motivation. So kam er auf die Idee, mit dem Sport einen sozialen Zweck zu unterstützen. "Ich denke beim Laufen oft an meine Mutter", sagt er. "An ihrem zweiten Todestag bin ich meine bisherige Bestzeit in Mainz gelaufen."

Drei Stunden, sechzehn Minuten. "Aber die Zeit ist egal", fügt er schnell hinzu. Zeit beansprucht sein Projekt genug: Seit Februar und noch bis Oktober läuft er alle zwei bis drei Wochen einen Marathon. Im Sommer gönnt sich Dennis Kühlwein eine längere Verschnaufpause.

Die Startgebühren der 16 Läufe tragen jeweils die Veranstalter. Der gesammelte Betrag - am Ende sind es etwa 800 Euro - will Kühlwein an die Aktion für krebskranke Kinder in Heidelberg spenden. Los ging alles im Sommer vergangenen Jahres. Da bekam er beim Mannheimer Marathon den ersten "Freistart" für das Jahr 2018. Seither lief es wie am Schnürchen: Kühlwein hat Veranstalter in jedem Bundesland angeschrieben und fast überall positives Feedback für sein Projekt bekommen. "Mir wurde sogar teilweise ein Schlafplatz angeboten", freut er sich.

Für seine Familie heißt das: Das ganze Jahr ist durchgetaktet. Es gibt Läufe wie den Königsschlösser Romantikmarathon im bayrischen Füssen, bei dem alle Vier mitkommen. Nicht nur der Papa, sondern die ganze Familie läuft gern. Nach dem Tod der Mutter hat sich Dennis Kühlwein über seinen Schwager den Sandbox Warriors angeschlossen, einer Ludwigshafener Laufgruppe. Seine Frau Sylvia kam später dazu, und auch die beiden Töchter Luise (10) und Emma (8) haben Langstreckenläufe für sich entdeckt, trainieren fleißig dreimal pro Woche.

"Moment mal - wir haben auch noch ein Leben neben dem Sport", wirft Sylvia Kühlwein ein. Dazu zählen auch Gesellschaftsspiele, Ausflüge, manchmal ist sogar Zeit für ein Konzert der irischen Band Dropkick Murphys. Und trotzdem: Die Familie hat viele Freunde im Laufverein, das gemeinsame Training ist auch immer eine Chance, Zeit miteinander zu verbringen.

Schließlich verrät Dennis, dass Laufen manchmal weniger Bein- als viel mehr Kopfarbeit ist. "Bei meinem ersten Marathon in Karlsruhe habe ich bei Kilometer 30 gemerkt, dass ich nicht mehr kann. Was mich zwölf Kilometer bis ins Ziel getragen hat? Der Gedanke an einen Hamburger." Ein anderes Mal, wieder war es in Karlsruhe, habe jemand aus der Zuschauermenge dem erschöpften Hockenheimer zugerufen: ",Los, Dennis!’ - aber ich kenne niemanden in Karlsruhe, also frage ich mich: Wer zum Teufel war das?" Im Nu rannte er die restlichen Kilometer, die Frage ließ ihn nicht los - bis er im Ziel sein Shirt anschaute. "Da steht mein Name drauf, dick und fett: Dennis."

Bei der Marathonjagd bringt ihn vor allem der Gedanke an den guten Zweck ins Ziel - auch wenn ganz außergewöhnliche Läufe auf der Liste stehen. Den ersten hat er Mitte Februar in Thüringen 500 Meter unter der Erde in einem Bergwerk absolviert, Helm und Stirnlampe inklusive. In Berlin nimmt er im August am Vollmond-Marathon teil, bei dem die Frau des Veranstalters die Medaillen selbst töpfert. Edelmetall um den Hals ist Familie Kühlwein aber sowieso egal. Die Vier wollen an Krebs leidenden Menschen helfen. Und allein das ist schon Gold wert.