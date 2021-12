Mehr als 260 Menschen hat die Arztpraxis, in der Svenja Hack arbeitet, alleine am Samstag geimpft. Symbolfoto: Schmidt

Von Alexander Albrecht

Hockenheim. Svenja Hack arbeitet als Medizinische Fachangestellte (MFA) in einer Hockenheimer Arztpraxis. Und ist am Anschlag, wie sie erklärt – so wie viele ihrer Kolleginnen. Deshalb unterstützt die 30-Jährige auch die Initiative "MFA am Limit", die von den Patienten in Corona-Zeiten mehr Verständnis und von der Politik mehr Wertschätzung und eine bessere Bezahlung fordert. In einem Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), den sie der RNZ zur Verfügung gestellt hat, macht Svenja Hack ihrem Ärger Luft und schildert ihre mitunter frustrierende berufliche Situation.

Svenja Hack. Foto: Privat

Alle fünf Ärzte und die neun professionellen Helferinnen in der Praxis seien geimpft, zum Teil auch schon geboostert. "Wir kämpfen ja tagein, tagaus an vorderster Front gegen das Coronavirus", schreibt Hack. Gleich zu Beginn wählt sie markige Worte. Sie habe die Schnauze voll vom "Affentheater" des Bundesgesundheitsministers. Weiter nennt sie die Aussage seines Parteifreunds Karl-Josef Laumann – "Statt Golfplatz am Samstag Impfen am Samstag" – eine "absolute Schweinerei". Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister hatt sich inzwischen dafür entschuldigt.

Doch das kann Svenja Hack nicht beruhigen. "Wir haben am vergangenen Samstag sage und schreibe 266 Menschen geimpft und dafür unser Wochenende geopfert, um so viele Menschen wie möglich vor dem Virus zu schützen", teilt sie Spahn mit und weiter aus: "Mal davon abgesehen, dass wir alle jeden Tag Überstunden reißen wie die Blöden und am Rande völliger Erschöpfung arbeiten – nur weil Sie es mit Ihrer Inkompetenz nicht auf die Kette bekommen, eine klare Struktur zu entwickeln, die Hand und Fuß hat."

Noch ehe die Politik angekündigt habe, dass niedergelassene Ärzte auch samstags impfen könnten, habe das die Hockenheimer Praxis bereits auf den Weg gebracht, so Hack. Jede MFA und jeder Mediziner halte sich, soweit irgendwie möglich, sein Wochenende frei, um das Impfen für alle zu ermöglichen. "Vielleicht wäre es sinnvoll – und um unser Handwerk besser verstehen zu können –, dass sie mal für eine Woche in eine Praxis kommen, am besten montags, und sich das Chaos selbst mitanschauen", lädt Hack den Politiker ein.

Als "Höhepunkt der Frechheit" bewertet sie folgende Äußerung Spahns: "Wenn von einer Million Pflegekräften 100.000 nur drei, vier Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen." Dann solle der Minister bitteschön den Beruf attraktiver machen. Jeder Mensch, der in der Pflege tätig sei, arbeite schon über sein Limit hinaus.

Auch in Sachen Impfstoffmanagement wirft Svenja Hack dem Politiker Versagen vor. "Sie schließen alle Impfzentren", ruft sie Spahn zu, "wollen aber, dass die Haus- und Fachärzte den Impfturbo anschmeißen, nur um dann zu verkünden, dass der Impfstoff begrenzt sei?" Das solle er mal ihren Patienten erklären. "Sie würden sich doch selbst auch nicht jeden Impfstoff injizieren lassen", glaubt Hack, "also kümmern Sie sich bitte lieber darum, beispielsweise genügend Biontech-Impfstoff für die Arztpraxen und die mobilen Impfteams zur Verfügung zu stellen", fordert die MFA Spahn auf. Das Geld dürfe dabei keine Rolle spielen, "denn die Gesundheit hat oberste Priorität, so wie die Würde des Menschen unantastbar ist". Jeder solle doch selbst die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, mit was er geimpft werden möchte, so Hack.

Ihre Arbeit macht ihr mittlerweile keinen Spaß mehr, die immense Belastung, tägliche Diskussionen mit Patienten und immer wieder Erlasse und Verordnungen der Politik "versauen einem die Freude und Leidenschaft, die ich mal für diesen Beruf empfunden habe". Daran, dass die Infektionszahlen in die Höhe geschossen sind, seien auch die vielen Lockerungen und ausbleibende Verschärfungen der Corona-Maßnahmen verantwortlich, schimpft die Angestellte. "Warum mussten bis vor Kurzem Fußballstadien gefüllt werden?", fragt sich Hack. Und auch mit 2G gelte: Jeder könne das Virus weiterübertragen.

Hack schreibt, ihr Team leiste täglich herausragende Arbeit – nicht nur bei der Infektionssprechstunde, die aus allen Nähten platze. Auch die normale Sprechstunde und das Telefonsystem seien völlig überlastet. "Wir nehmen die Arbeit mit nach Hause und denken über das Praxisgeschehen nach", erklärt Hack. Und dann stelle sie sich die Frage, welche Möglichkeiten es noch geben könnte, Termine freizuschaufeln, gleich welcher Art.

Dazu kommt eine aus ihrer Sicht schlechte Bezahlung. "Manche meiner Kolleginnen, ich selbst auch, haben Nebenjobs, um Lebenshaltungskosten und Rechnungen zu bezahlen", schreibt Hack. Kein Wunder, dass sich immer weniger Menschen für den Job als MFA oder in der Pflege entschieden. Von Spahn verlangt sie "Anerkennung, Respekt und Wertschätzung". Nicht weniger dürfte Svenja Hack von seinem Nachfolger fordern.