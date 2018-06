Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Mit einer Art Rochade will die Stadt Hockenheim das Problem der Unterbringung von Obdachlosen aus dem Hofweg entschärfen. Sie sollen in menschenwürdige Unterkünfte kommen. Gegenwärtig sind im Hofweg, wo die Menschen in einer Containerunterkunft untergebracht sind, noch 18 Personen.

Die Rochade sieht wie folgt aus: Am Hubäckerring, einem der beiden vom Gemeinderat beschlossenen Standorte für soziale Wohnbebauung, sollen in Zukunft bis zu maximal 50 Personen untergebracht werden, die aus städtischen Wohnungen dorthin ziehen sollen. Diese Personen gelten als zuverlässige Mieter. In den dadurch frei werdenden städtischen Wohnungen könnte man die Obdachlosen aus dem Hofweg unterbringen. Der Hofweg soll dann bis spätestens Ende 2020 geschlossen werden. Diese Frist hat sich die Stadtverwaltung jetzt durch einen einstimmigen Beschluss des Gemeinderats in der jüngsten Sitzung als Ziel gesetzt. Spätestens zum 31. Dezember 2020 soll das unrühmliche Kapitel "Hofweg" also beendet werden.

"Es gibt im Hofweg auch problematische Personen. Es gibt Messies, es gibt Drogenkonsumenten, und einer sitzt sogar in Haft", berichtet der Streetworker des Deutschen Roten Kreuzes, Simon Massoth. Er konnte erst seit Februar so richtig mit seiner Arbeit im Hofweg beginnen, wie er sagt. "Aber es gibt auch viele, die gehören da nicht rein", betont er und erzählt die Geschichte von einem 65-jährigen Rentner, der wegen einer Eigenbedarfskündigung seine Wohnung verloren hat und seine Möbel zwischenzeitlich einlagern musste. Ihm geht jetzt das Geld für diese Einlagerung aus. "Die Möbel werden dann entsorgt. Und zum Wohnen stehen ihm noch sechs Quadratmeter zu", so Massoth. "Sogar der Vermieter, der die Eigenbedarfskündigung ausgesprochen hat, fragt uns: ,Ist das richtig, dass jemand, der sein ganzes Leben gearbeitet hat, jetzt in eine solche Situation gerät?’ Wir haben eine Chance, da alle raus zu bekommen, denke ich", so Massoth weiter. In fünf Monaten ist es ihm gelungen, von ehemals 20 Personen sechs in reguläre Jobs zu bringen.

"Bei manchen ist es einfach blöd gelaufen", sagt auch Michael Gelb, Ex-FDP-Stadtrat und Integrationsmanager des DRK in der Verwaltungsgemeinschaft Horan. Und Oberbürgermeister Dieter Gummer ergänzt: "Es geht ein Appell an die Öffentlichkeit. Denn es kann mit Unterstützung gelingen, aus solchen Situationen wieder heraus zu kommen. Manchmal sind es fremdbestimmte Ereignisse, die Menschen in die Obdachlosigkeit bringen."

Wenn am Hubäckerring bis Ende 2019 oder spätestens bis Ende 2020 eine Wohnbebauung entsteht, dann würde der Hofweg wegfallen. Es bleibt aber trotzdem Bedarf für ein Gebäude bestehen, wo man kurzfristige Notfälle unterbringt. Die Übergangsphase bis zur Fertigstellung am Hubäckerring könnte zwei Jahre lang kritisch bleiben. Ein mittelfristiger Bedarf für Geflüchtete, Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte und finanziell schwache Personen könnte nicht völlig gedeckt werden. Eine Hochrechnung - bei allen Unwägbarkeiten - für die vier Zielgruppen ergab laut Michael Gelb etwa 74 fehlende Wohnplätze. Als Lösung könnte man darüber nachdenken, auch den zweiten beschlossenen Standort am Reiterplatz zu bebauen, in Verhandlungen mit dem Kreis über den Standort in der vierten Industriestraße im Talhaus zu treten, oder weitere Wohnungsankäufe durch die Stadt zu tätigen.

Weiter ganz oben auf der Prioritätenliste steht die Gewinnung von privaten Wohnungsvermietern. "Es gibt Leerstand", so Gelb. "Die Bereitschaft zu vermieten, könnte man auch durch Zuschüsse der Stadt fördern, wie das die Stadt Karlsruhe macht", meint Matthias Schneble vom DRK. Andere Unterbringungsformen kosten schließlich auch Geld.