Von Jennifer Reutter

Hockenheim. Wer betriebswirtschaftliche Themen verstehen will, muss die Uni bereits hinter sich haben, und Schüler haben von professionellem Marketing sowieso keine Ahnung - von wegen. Sechs Schüler des Carl-Friedrich-Gymnasiums in Hockenheim haben gezeigt, wie man mit einem Video ein Unternehmen in gerade einmal vier Minuten analysiert. Das Ergebnis hat nicht nur schulintern überzeugt: Nun sind sie beim Economics Videoblogger Award in der Kategorie "Youngster" nominiert.

Heute reist das Blogger-Team zur Preisverleihung nach Frankfurt. In ihrem Beitrag hatten die Schüler die Aufgabe, vier Fragen über ein Unternehmen zu beantworten: Was sind die Tätigkeitsfelder des Unternehmens? Welche Stärken hat es? Welche Risiken müssen bedacht werden? Welche Empfehlungen geben die Schüler dem Unternehmen mit auf den Weg?

Alle Teilnehmer-Teams des Economics Videoblogger Awards hatten die Wahl zwischen vier Unternehmen. Die Hockenheimer setzten sich mit dem Reisebetrieb Flixbus auseinander. Die Schüler hofften so, eine Reise nach Berlin zu gewinnen, die Flixbus als Preis für das beste Video ausgeschrieben hatte.

"Es war toll, in einem Team mehr über Wirtschaft zu lernen," sagte Jan Hilbert, einer der teilnehmenden Schüler, über das Projekt. Bei den sechs Jungen und Mädchen handelt es sich aber keineswegs um Einsteiger auf dem Gebiet der Wirtschaft.

Sie betreiben bereits gemeinsam die Schülerfirma des Gymnasiums. Nicht nur der Verkauf von Artikeln im Schulladen steht auf dem Plan. Die Gymnasiasten betreiben auch Eventmanagement auf Veranstaltungen der Schule und der Stadt, oder designen Produkte selbst, die sie später verkaufen. "Die Schülerfirma hat sich zu einem festen und verlässlichen Bestandteil unserer Schule entwickelt", sagte Anja Kaiser, die Rektorin des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums. Die Idee zur Teilnahme am Economics Videoblogger Award, der einmal jährlich ausgerufen wird, hatte Tobias Korn, der betreuende Lehrer der Schülerfirma.

Doch hinter einem vier Minuten langen Video steckt eine ganze Menge Arbeit. Insgesamt drei Treffen waren für die Umsetzung notwendig. Für den Videodreh haben die Schüler sogar ihren ersten Ferientag geopfert. Dabei blieb, gerade am Anfang des Tages, der ein oder andere Versprecher oder Texthänger nicht aus. Nach vier Stunden Dreh konnte sich das Ergebnis schließlich sehen lassen. Damit sich ihre Arbeit von den Leistungen anderer Schulen abhebt, haben die Sechs die Antworten auf die vier oben genannten Fragen in eine Geschichte verpackt.

Gedreht wurde sowohl im Gauß-Gymnasium als auch am Hauptbahnhof Mannheim. Im Video möchte Felix Kahl, einer der Projektteilnehmer, mit Flixbus nach Berlin reisen. Er trifft am Bahnhof einen Klassenkameraden, Julian Lerch. Dieser erinnert Felix an Vorträge in der Schule, in denen die vier besagten Fragen zum Unternehmen beantwortet werden. Jede Antwort erfolgt in einem eigenen Clip, der in einem Klassenzimmer des Gymnasiums gedreht wurde. Um die notwendige Technik beim Dreh kümmerte sich vorwiegend René Braun. Er hat bereits erste Erfahrungen mit Videobloggs und Fotografie: "Ich beschäftige mich auch in meiner Freizeit gern mit solchen Themen", berichtete der Neuntklässler.

Für einige der Schüler war das auch nicht der erste Wettbewerb. Im vergangenen Jahr nahmen sie an der Aktion "Jugend testet" der Stiftung Warentest teil. Und Lehrer Tobias Korn kündigte bereits an: "Definitiv werden wir im nächsten wieder am Economics Videoblogger Award teilnehmen."

Info: www.videoblogger-economics.net