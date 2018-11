Hockenheim. (RNZ) Ein 30-jähriger alkoholisierter Mann aus Frankenthal hat in der Nacht zum Sonntag mehrere Personen in der Gaststätte am Fortunaplatz angegriffen und verletzt. Angaben der Polizei zufolge war den Attacken ein Streit zwischen dem 30-Jährigen und einem 69-jährigen Mann vorausgegangen. Der Streit eskalierte derart, dass der 30-Jährige mit der Faust auf den 69-Jährigen einschlug und den Mann anspuckte. Als eine 43-jährige Zeugin schlichten wollte, ging der 30-Jährige auch auf sie los. Am Ende verletzte der Mann auch die 33-jährige Barkeeperin, die hinter dem Tresen hervorgekommen war. Da alle Beteiligten alkoholisiert waren, konnte die Polizei die genaueren Tatumstände noch nicht klären. Der 30-jährige Angreifer wird mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung rechnen müssen. Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.