Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Das Thema der Schaffung sozialen Wohnraums hat den Hockenheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung noch einmal eingeholt. Und dabei zeigte sich erneut der Riss, der durch das Gremium in dieser Sache geht. Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg hatte den zunächst unspektakulär erscheinenden Tagesordnungspunkt "Eichendorffplatz: Kanalauswechslung und Kanalverbindungsspange" aufgerufen. Doch der Eichendorffplatz war einer jener vom Gemeinderat abgelehnten Standorte, für den man mehrheitlich im Dezember keine Bebauung wollte.

Die jetzt geplante Kanalauswechslung hätte man im Rat klaglos hingenommen, nicht aber, dass gleichzeitig eine Leerrohrverlegung erfolgen sollte. Darin erkannten einige der Stadträte "einen Vorratsbeschluss", so Gaby Horn (FWV), damit man eventuell später doch noch eine Bebauung anstreben könnte. "Die Bebauung des Eichendorffplatzes ist von uns nicht erwünscht. Ist sie aber vielleicht doch geplant?", fragte in diesem Zusammenhang Markus Fuchs (CDU).

Willi Keller (SPD) dagegen fragte, was daran so außergewöhnlich sei. Die Verlegung von Leerrohren bei Baumaßnahmen sei ein probates Mittel, um später Geld zu sparen. Der Bürgermeister sah sich gezwungen, über die Leerrohrverlegung gesondert abstimmen zu lassen. Die Maßnahme der Kanalauswechslung wurde von den Räten einstimmig beschlossen, die Leerrohrverlegung erhielt dagegen nur vier Ja-Stimmen.

In einer Informationsvorlage konnte Gerhard Weber, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen, schließlich darlegen, dass sich die Situation um Geflüchtete in Hockenheim deutlich entspannt habe. 121 Geflüchtete seien in der Anschlussunterbringung mit Wohnraum versorgt und sogar 31 Plätze an Überkapazitäten frei. Man erwarte aber noch 56 Restzuweisungen, sodass noch ein zusätzlicher Bedarf von 25 Plätzen bestehe. Obdachlose Personen habe man insgesamt 95 untergebracht. Damit liege man ganz gut im Vergleich.

Das gilt auch für das Jahresergebnis des Jahres 2016. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt war gegenüber dem Plan auf fast das doppelte, nämlich 10,1 Millionen Euro, gestiegen. Sie wird allerdings 2017 auf gerade noch drei Millionen Euro zurückgehen. Damit steigt auch die Zuführung zur allgemeinen Rücklage auf 6,1 Millionen Euro an. Die Rücklage erreichte damit zum Ende 2016 eine Höhe von 17,2 Millionen Euro. Die Schulden sanken dank Tilgung langsam aber kontinuierlich und lagen Ende des Jahres 2016 bei 20,5 Millionen Euro, was 971 Euro pro Einwohner entspricht.

Ein Beschluss über die Erstellung einer öffentlichen WC-Anlage auf dem Messplatz erfolgte mehrheitlich mit elf zu fünf Stimmen. Insbesondere die hohen Kosten von 124.000 Euro sorgten für Gegenstimmen. Schließlich galt es noch, die Termine für drei verkaufsoffene Sonntage zu beschließen. Bisher hatte man jeweils drei Verkaufssonntage im Talhaus und drei Verkaufssonntage in der Innenstadt gehabt. Das steht aber rechtlich gesehen auf wackligen Beinen.

Deshalb hat man nun drei Verkaufssonntage für das gesamte Stadtgebiet beschlossen. Es gab Bedenken, dass das Gewerbegebiet Talhaus bei gleichzeitiger Öffnung dem Einzelhandel in der Innenstadt schade. Probeweise festgelegt wurden mit 13 gegen sieben Stimmen der Sonntag nach Ostern (Frühlingsfest), der zweite Sonntag im Juni in geraden Jahren (Markt der Zünfte - früherer Handwerker- und Bauernmarkt) und der erste Sonntag im Oktober (Kerwe).