Hockenheim. (pol/mün)

Der Brand in einer Anschlussunterkunft für Flüchtlinge in Hockenheim soll vorsätzlich gelegt worden sein. Die Polizei richtet deshalb eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe ein. Sie geht derzeit nicht davon aus, dass die Tat einen fremdenfeindlichen Hintergrund habe, so die Polizei.

Das Feuer war kurz nach Mitternacht am Donnerstag im Technikraum des Hauses im Pfälzer Ring entdeckt worden. Die Feuerwehr Hockenheim war mit rund 25 Mann im Einsatz und löschte das Feuer, bevor es sich weiter ausbreiten konnte.

Die 45 Bewohner der Unterkunft konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen und blieben unverletzt. Mittlerweile konnten alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei dürfte eine vorsätzliche Brandstiftung vorliegen. Ein bislang unbekannter Täter soll von außen über ein Fenster in den Technikraum der Unterkunft eingedrungen sein und dort eine Matratze entzündet haben.

Bereits rund eine halbe Stunde vor dieser Brandlegung hatte ein Unbekannter im Waschraum der Unterkunft ein Bettlaken entzündet. Bewohner hatten das kleine Feuer selbstständig gelöscht.