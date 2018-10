Hockenheim. (pol/van) Nach dem verheerenden Brand am 3. Oktober in der Magdeburger Straße bittet die Polizei um Hinweise. Bei dem Feuer, das in einem Carport ausgebrochen und anschließend auf zwei Häuser übergegriffen war, entstand Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro. Das berichten die Beamten. Die Ursache ist noch nicht geklärt, Brandstfitung könne nicht ausgeschlossen werden.

Personen, die am 3. Oktober, kurz vor 22 Uhr, im Bereich der Marburger und der Leipziger Straße Verdächtiges -Fahrzeuge oder Personen - beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.