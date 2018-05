Hockenheim. (pol/mün) Seit Donnerstagfrüh (5.45 Uhr) wird Werner R. aus Hockenheim vermisst. Der 79 Jahre alte Mann könnte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden. Er leide unter leichter Demenz bzw. Vergesslichkeit, habe Herzprobleme und sei auf entsprechende Medikamente angewiesen.

Der Hockenheimer ist möglicherweise mit seinem mintgrünen Treckingbike unterwegs, so die Polizei. Alle Suchmaßnahmen waren bislang erfolglos. Deshalb bitten die Behörden die Bevölkerung um Unterstützung.

Am Samstagmorgen wurde das Rad des Gesuchten in Altlußheim unterhalb der Salierbrücke gefunden. Aber auch eine Suche mit Personenspürhunden und einem Polizeihubschrauber war erfolglos. Ebenso brachte eine Suche am Rhein durch die Wasserschhutzpolizei bislang keine weiteren Erkenntnisse.

Der 79-Jährige ist etwa 1,75 Meter groß, hat grau-grüne Augen, eine Stirnglatze und einen Haarkranz. Bekleidet ist er mit einer beige-farbenen langen Jogginghose und einer blauen Fleece-Jacke.

Wer Hinweise geben kann, soll die Polizei über den Notruf 110 oder über die Rufnummer 0621/174-4444 informieren.

Update: 27. Mai 2018, 16.30 Uhr