Hockenheim. (RNZ) Die Freien Demokraten (FDP) und die Liste für Hockenheim (LfH) haben ihre gemeinsamen Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai aufgestellt.

"Was lange währt, wird gut", sagte die Vorsitzende des FDP-Ortsvereins, Claudia Loff, zu den Mitgliedern der FDP und der Liste für Hockenheim bei der gemeinsamen Nominierungsversammlung.

Die Kandidaten von FDP und LfH 1. Frank Köcher-Hohn, 48 Jahre, Notfallsanitäter 2. Stefan Barth, 50 Jahre, Immobilienfachwirt 3. Claudia Loff, 53 Jahre, Diplominformatikerin 4. Dietmar Zwißler, 56 Jahre, Bautechniker 5. Julia Klein, 33 Jahre, Dipl.-Sozialwissenschftlerin 6. Marius Behrendt, 29 Jahre, Student 7. Christian Möbius, 42 Jahre, Diplom-Ingenieur 8. Kristin Schleisheimer, 41 Jahre, Augenoptikermeisterin 9. Markus Könn, 52 Jahre, Elektroingenieur 10. Helmut Kief, 72 Jahre, Landwirtschaftsmeister 11. Aaron Wagner, 19 Jahre, Student 12. Giesbert Loff, 55 Jahre, Diplominformatiker 13. Harald Schlumpp, 52 Jahre, Gastronom 14. Milena Könn, 44 Jahre, Produkt-Managerin 15. Werner Heim, 72 Jahre, Rentner 16. Niklas Fehr, 20 Jahre, Student 17. Rosemarie Heim, 72 Jahre, Rentnerin 18. Dominik Rauth, 21 Jahre, Student 19. Sebastian Kurtz, 34 Jahre, Schadenregulierer 20. Waltraud Seifert, 84 Jahre, Rentnerin 21. Marco Weber, 34 Jahre, Diplom-Sozialwissenschaftler

Bis zur letzten Sekunde habe man daran gearbeitet, das Kandidatenangebot so zu gestalten, dass alles passe. "Erfahrung, Kompetenz, jugendliche Frische und Frauen sollten auf der Liste vertreten sein. Das ist uns gelungen", betonte Loff. Leider habe man es nicht geschafft, die komplette Liste zu füllen. "Aber in Anbetracht der schwierigen Lage sind wir glücklich, 21 Kandidaten, darunter sechs Frauen, präsentieren zu können", so die FDP-Vorsitzende.

Neun der Bewerber treten für die LfH an. Die Mehrheit der Bewerber (11 Kandidaten) betreten zum ersten Mal bei einer Kommunalwahl an. Die restlichen zehn Kandidaten standen bereits bei der letzten Gemeinderatswahl im Jahr 2014 auf der Liste von FDP/LfH.

Der amtierende FDP-Stadtrat Frank Köcher-Hohn führt die Liste an. Auf ihn folgt LfH-Spitzenkandidat Stefan Barth. Platz drei besetzt die Vorsitzende der FDP Hockenheim, Claudia Loff. Mit Dietmar Zwißler folgt auf Platz vier wieder ein Kandidat der LfH. An fünfter Position steht Julia Klein, Wahlkreisbüroleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des FDP-Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg. Auf den weiteren Plätzen finden sich unter anderem junge Hockenheimer, die sich in den örtlichen Vereinen engagieren, zum Beispiel Marius Behrendt (29). Der Student ist schon seit vielen Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.