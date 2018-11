So soll das neue Gebäude aussehen, in dem 20 Einheiten für betreutes Wohnen und eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke entstehen sollen. Grafik: zg

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Das wäre eine kleine Sensation. Wenn es gelingen würde, die hoch betagte "Grande Dame der Pflege", Liliane Juchli, nach Hockenheim einzuladen, damit sie neben dem Pflegeheim, das ihren Namen trägt, bei der Einweihung oder dem Richtfest eines neuen, gerade in der Entstehung begriffenen Neubaus dabei zu sein. Die Schweizer Ordensschwester der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz gilt vielen Menschen aufgrund ihrer viel beachteten Veröffentlichungen zum Thema "Pflege" als Mutter Theresa der Schweiz.

Ob sie kommen kann, wenn das Gebäude in der Oberen Hauptstraße Form annimmt, steht noch in den Sternen. Dass aber neben dem Liliane-Juchli-Haus, in dem die Kirchliche Sozialstation ihren Sitz hat, ein neues Gebäude entstehen wird, in dem 20 Wohnungen für betreutes Wohnen untergebracht sind, ist sicher. Im Erdgeschoss des neuen Hauses soll außerdem eine achtköpfige Wohngemeinschaft für Demenzkranke entstehen. Mit Einzelzimmern für die Bewohner und einem großen Gemeinschaftsraum. Das Modell ist im benachbarten Liliane-Juchli-Haus, in dem eine solche Wohngemeinschaft seit rund zehn Jahren besteht, "blendend aufgegangen", sagte der Leiter der Kirchlichen Sozialstation, Ulrich Beer.

Gegenwärtig wird die Baugrube für das neue Gebäude ausgehoben, eine Bodenuntersuchung ist positiv verlaufen, und die Fertigstellung wird für den Winter 2019 erwartet. Fast alle der 20 betreuten Eigentumswohnungen sind schon vergeben. Aber Bewerbungen sollen nicht aussichtslos sein, wie Wolfram Mai, Geschäftsführer des Investors und Bauträgers WM Baukonzepte aus Waghäusel, erklärt.

Nachdem im Liliane-Juchli-Haus ein vergleichbares Konzept mit betreutem Wohnen und einer Demenz-WG von der Kirchlichen Sozialstation betreut wird, ließe sich das neue Gebäude "fast als Erweiterungsbau" bezeichnen, so Beer. Das Gebäude entsteht auf einer Grundstücksfläche von rund 1100 Quadratmetern. In einer Tiefgarage werden 20 Stellplätze für die Bewohner untergebracht.

Das Gebäude soll von der Tiefgarage bis ins Obergeschoss mit einem Aufzug behindertengerecht und barrierefrei erstellt werden. Die Wohnungen werden zwischen 45 und 80 Quadratmeter groß sein. Mit dem Vier-Millionen-Projekt werden eine Versorgungslücke und eine Baulücke gleichzeitig geschlossen.