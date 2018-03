Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Trostlose Schaufenster, oft von innen mit alten Kartons oder Zeitungen beklebt. Darüber eine Aufschrift: Zu vermieten, Tel. Solche leeren Läden und Gewerbeimmobilien kann man in der Unteren Hauptstraße von Hockenheim einige finden. "Das zieht die gesamte Umgebung mit runter", meint Tobias Nolting, Geschäftsführer des Hockenheimer Marketingvereins (HMV).

Die Leerstandsproblematik ist in Hockenheim zwar gegenwärtig nicht sehr ausgeprägt. Trotzdem hat man sich beim Marketing-Verein auf die Fahnen geschrieben, etwas dagegen zu unternehmen. Der Arbeitskreis Leerstandsmanagement, einer von fünf Themen-Arbeitskreisen des Vereins, kümmert sich intensiv um das Problem. Und innerhalb der Veranstaltungsreihe "HMV im Dialog" hatte das Marketing-Bündnis jetzt Immobilienbesitzer von Gewerbeimmobilien in der Innenstadt zu einem Gespräch in den kleinen Saal der Stadthalle eingeladen. Immerhin 25 waren gekommen, um mit den Experten des Vereins zu diskutieren.

"Der Leerstand in Hockenheim ist gegenwärtig kein riesiges Problem. Wir haben geschätzt zwischen fünf und zehn Läden, die leer stehen. Aber das kann sich ändern. Auch zum Schlechteren. Deshalb wollen wir Strategien entwickeln, wie sich der Leerstand verringern lässt", so Richard Damian, Vorstand des Vereins. Die Gründe für den Leerstand sind vielschichtig, aber in allen Städten der Größenordnung Hockenheims ähnlich.

Soll leere Gewerbegebäude zieren: Das neue Logo "FreiRäume.nutzen".

Große Einzelhandelsgeschäfte tragen sich erst bei größeren Städten, weil die Kundschaft fehlt, die etwa in das benachbarte Gewerbegebiet Talhaus einkaufen fährt, oder gleich in die regionalen Einkaufsmetropolen Mannheim oder Heidelberg. Da kann sich jeder Hockenheimer, der den Leerstand beklagt, an die eigene Nase fassen. Ein Grund liegt aber auch in den teilweise zu hohen Ladenmieten. Die IHK Rhein-Neckar hat für Hockenheim einen sinnvollen Ladenmietpreis von 7 bis 11 Euro je Quadratmeter ermittelt. Verlangt werden aber oft 15 Euro und mehr. "Da müssen sich die Inhaber fragen lassen, wo der Sinn liegt, lieber gar keine Einnahmen zu generieren, als vielleicht beim Mietpreis nachzugeben", bemängelt Damian. "Manche wollen aber nicht vermieten, weil sie es schlicht nicht mehr nötig haben und ihnen das zu viele Umstände macht. Oder weil es Belastungen mit sich bringt, wie bei einem Restaurant durch zusätzlichen Lärm im Haus", fügt er an.

Im Marketing-Verein hat man sich zwei Lösungsansätze ausgedacht. Erstens sollen die hässlichen Schaufenster leer stehender Geschäfte mit einer einheitlichen, bunten und ansprechenden Plakatfolie beklebt werden. Die Motive unter dem Motto "FreiRäume.nutzen" stammen aus Hockenheim, das Angebot - Größe, Miete und Kontaktdaten - werde auf einem separaten Feld erfasst. "Das verringert die Ungemütlichkeit solcher Orte", so Nolting. Interessenten können sich ab sofort beim HMV melden.

Zweitens soll ein Existenzgründerwettbewerb mit dem Namen "Senkrechtstarter gesucht" beginnen. Dem Gewinner soll ein Laden für ein halbes Jahr zum symbolischen Preis von einem Euro Kaltmiete angeboten werden, mit anschließend langsam steigender Miete bis zum ortsüblichen Wert. Die beiden HMV-Akteure glauben fest daran, dass es genug Ideen für die Nutzung der Leerräume gibt. Nur einen Immobilienbesitzer mit Leerstand muss man noch finden, der sich zu diesen Konditionen einbringt. "Er verdient im ersten halben Jahr wenig, aber wenn sich die Geschäftsidee etabliert, hat er einen lukrativen Mieter gewonnen", erklärt Nolting das Konzept.