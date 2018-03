Hockenheim. (RNZ) Die berühmten Söhne und Töchter Hockenheims kennenlernen, Interessantes über imposante Gebäude wie die Evangelische und Katholische Kirche erfahren oder in die Anfangszeit des Aquadroms zurückversetzt werden: Der Audioguide "Hockenheim hören" bietet ab sofort Geschichte zum Zuhören für Besucher und interessierte Bürger an.

Viele Hockenheimer Urgesteine haben mit ihrem großen Geschichtswissen an der Entstehung mitgewirkt. Sie sind als Paten in den jeweiligen Kapiteln zu hören und verleihen damit dem Audioguide ihren unverwechselbaren lokalen Bezug. "Hockenheims Geschichte durch Bürger erzählen zu lassen, hält Geschichte für alle Generationen lebendig. Auch im Hinblick auf unser großes Jubiläumsjahr 2019 haben wir damit ein weiteres schönes Projekt, das zeigt, welche Perlen wir hier in unserer Stadt haben", sagte Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg. "Wir sind sehr dankbar dafür, dass uns so viele sachkundige Bürger mit ihrem Fachwissen zur Seite standen. Durch sie ist das Projekt erst möglich geworden", dankt Sylvie Rese von der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Hockenheim. Sie hat das Projekt mit den beiden langjährigen Stadtführern Hans Rieder und Alfred Rupp als Vertreter des Heimatvereins konzipiert und anschließend mit vielen weiteren Unterstützern umgesetzt.

Info: www.pa-g.de/stationen/hockenheim/