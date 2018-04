Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Seit gut einer Woche ist in Hockenheim im Bereich der Einmündung der Oberen Mühlstraße die Obere Hauptstraße halbseitig gesperrt. Zu wesentlichen Verkehrsbehinderungen ist es bisher nicht gekommen, doch die Anwohner im hinteren Bereich der Oberen Mühlstraße müssen jetzt eine für die Dauer der Baustelle erweiterte Fuß- und Radwegverbindung von der Mittleren Mühlstraße her kommend als Fahrweg für ihre Pkw benutzen. Dies soll noch bis voraussichtlich Anfang März so bleiben.

"Die Kanalbauarbeiten in der Oberen Mühlstraße erfolgen in Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt HÖP", erklärt Gerhard Weber, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen in der Hockenheimer Stadtverwaltung. Die Maßnahme kostet rund 130.000 Euro und ist Teil des 13-Millionen-Projekts HÖP, das die Hockenheimer Innenstadt verändern wird - positiv, wie man von Seiten der Stadt immer wieder betont. Der Schutz vor einem so genannten 100-jährlichen Hochwasser und eine Renaturierung des Kraichbachs sowie des Mühlkanals mit der Umwandlung zum Naherholungsgebiet stehen auf der Habenseite. Aber auch kleinere Verbesserungen der Infrastruktur am Rande des Projekts wie die jetzige Kanalsanierung in der Oberen Mühlstraße. "Das bekommen wir quasi als Zugabe zu dem Großprojekt noch mit dazu", betont Harald Baumann, Abteilungsleiter Tiefbau in Hockenheim.

Der Kanal in der Oberen Mühlstraße hat rund 100 Jahre auf dem Buckel. Jetzt soll die Kanalisation dem heutigen Stand der Technik angepasst werden. Außerdem benutzt man die Gelegenheit, die relativ komplexe Entwässerung in diesem Bereich zu vereinfachen. Der Abfluss des Abwassers und Regenwassers wird in Richtung Hauptsammler West, unter dem Mühlkanal hindurch, verändert. "Wir drehen die Fließrichtung", so Baumann. Damit erspart man sich das bisherige Hebewerk in der Oberen Mühlstraße, das das ankommende Abwasser mit Hilfe von elektrischen Pumpen um rund vier Meter angehoben hat, damit es in Richtung Obere Hauptstraße abfließen kann.

Solche Hebewerke sind wartungsintensiv und verbrauchen Strom. Zwischen 500 und 600 Euro an Stromkosten fallen jährlich am Hebewerk in der Oberen Mühlstraße an. Und oft verstopfen die Pumpen, weil zu viele Feuchttücher in Form von Toiletten- oder Kosmetikpapier in die Abwasserkanalisation gelangen. Solche Feuchttücher zerfallen langsamer und haben eine größere Reißfestigkeit als normales Toilettenpapier.

"Die Pumpen müssen dann von Hand auseinander genommen und die Rückstände aus ihnen entfernt werden. Keine angenehme Arbeit für die Leute, wie man sich denken kann", erklärt Baumann, der appelliert, wenn möglich auf solche Feuchttücher zu verzichten oder sie über den Hausmüll zu entsorgen.