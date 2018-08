Hockenheim. (oka) Zahlreiche Bürger hatten sich über eine massive Geruchsbelästigung beschwert. Jetzt hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis reagiert. Mitarbeiter des Amts für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz haben sich im Stadtgebiet von Hockenheim umgesehen. Die Rückmeldung an die Stadt hat ergeben, dass vereinzelt Gerüche aus landwirtschaftlichen Düngemaßnahmen festgestellt wurden. Sie umfassten in geringem Umfang Güllegeruch.

In Richtung Altlußheim war ein säuerlicher Gärgeruch wahrnehmbar, der auch von der Stadt Hockenheim und den Bürgern in den letzten Tagen festgestellt wurde. Er stammte wahrscheinlich von der Ausbringung des Komposts auf den Feldern. Die Gerüche konnten aber keinem bestimmten Flurstück zugeordnet werden. In unmittelbarer Nähe der Firma Delvanis konnte an der Ampelkreuzung B 36/B 39 kurzfristig ein leichter Brandgeruch festgestellt werden.