Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Drei Bebauungspläne standen in der jüngsten Hockenheimer Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung. Mit allen drei Plänen will die Stadt neue Möglichkeiten eröffnen, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. An drei Standorten sollen insgesamt bis zu 60 neue Wohnungen entstehen. Allerdings kann man nur einen Teil davon als "bezahlbaren Wohnraum" bezeichnen, der auch für weniger begüterte Hockenheimer erschwinglich wäre.

Beim Bebauungsplan "Hockenheim Süd" votierten die Stadträte für die neunte Änderung. Konkret geht es um eine dreigeschossige Wohnbebauung, die an der Ecke zwischen Hubäckerring und Max-Planck-Straße entstehen soll. Wie viele Wohnungen darin untergebracht sein werden, steht noch nicht endgültig fest. Bislang gibt es auch noch keinen Investor. Das Grundstück wird etwa 1500 Quadratmeter groß sein. Das geplante Gebäude soll auf drei Stockwerken – je nach Größe der Wohnungen – zwischen 30 und 50 Wohneinheiten aufnehmen. Der Gemeinderat hat allerdings noch nicht entschieden, ob das Grundstück vollständig oder nur partiell zum Verkauf ausgeschrieben wird. Dieser Punkt hat aber einen wesentlichen Einfluss auf die tatsächliche Anzahl der Wohnungen.

Der Standort liegt in einem sogenannten eingeschränkten Mischgebiet, in dem Wohnbebauung zulässig ist. Der Gemeinderat hatte den Bebauungsplan bereits in einer früheren Sitzung in einem beschleunigten Verfahren ohne eine Umweltprüfung beschlossen. Eine artenschutzrechtliche Vorprüfung hatte ergeben, dass dort keine besonderen artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten seien. Das Grundstück liegt im Süden Hockenheims.

Der Grund für die nun erfolgte neunte Änderung sind die im Bebauungsplan vorgeschriebenen Baugrenzen, die einen großen Abstand – zwischen vier und acht Metern – zu den Straßen festlegen. Gleichzeitig ist der stark frequentierte Gehweg entlang der Max-Planck-Straße nur 1,20 Meter breit. Die Gebäude sollen nun näher an die Straße heranrücken und der Gehweg auf 2,50 Meter verbreitert werden. Der Beschluss dazu erfolgte einstimmig. Der notwendige Satzungsbeschluss soll noch in diesem Jahr kommen. Die Stadt geht davon aus, das Grundstück im ersten Quartal 2022 veräußern zu können. Darüber hinaus beschlossen die Stadträte, einem Grundstückseigentümer in der Oberen Hauptstraße 40 auf einem 648 Quadratmeter großen Grundstück den Abriss einer alten Scheune zu genehmigen. Der Eigentümer möchte dort ein Gebäude mit zwei Wohnungen errichten.

Als sehr attraktives Vorhaben bezeichnete Christian Engel, der Leiter des städtischen Fachbereichs Bauen und Wohnen, das dritte Bauprojekt, für das die Stadträte ebenfalls grünes Licht gaben. Dabei ging es um zwei Gebäude, die in der Mittleren Mühlstraße errichtet werden sollen: ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten und zwei Doppelhaushälften mit je einer Einheit. Zudem sollen eine Tiefgarage mit 14 Stellplätzen, begrünter Fläche und neun Baumstandorten sowie ein Fahrradkeller entstehen. Die Grundstücksfläche beträgt 1680 Quadratmeter, die beiden Baufenster sind auf 606 Quadratmeter begrenzt. Das Mehrfamilienhaus soll einen kleinen Vorgarten erhalten.