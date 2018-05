Hockenheim. (stek) Das Leben ist nicht leicht. Eine Plattitüde, aber im Falle von Bastian Bielendorfer Wirklichkeit. Die Mutter Grundschullehrerin, der Vater Gymnasiallehrer, der Onkel Schulleiter. Ein magisches Dreieck, das ihm das Großwerden sehr erschwerte. Was der junge Mann im komplett ausverkauften Pumpwerk locker verpackte, löste kleine Begeisterungsstürme aus. Zugleich blieb den Zuhörern mehr als einmal das Lachen zumindest für einen Augenblick geradezu im Halse stecken. Es waren durchaus heftige Erzählungen, einige kurios, aber alle grandios. Und: Der junge Mann hat sein "schulisches Guantanamo" ja auch überlebt.

Für die meisten Schüler besteht Urlaub aus dem zeitweiligen Abschied von der Schule. Nicht so für Bielendorfer. Schon auf der Fahrt an die Ostsee, unter dem Eindruck der Dauerbeschallung durch "Last Christmas", nahm die Bildungsreise inklusive Reisetagebuchpflicht ihren Lauf. Ferien waren für ihn im wahrsten Sinne des Wortes einfach "Klugscheißer-Weltmeisterschaften".

Anders gesagt: Boule statt Kinderdisco. Eine Beschreibung, die nicht nur auf Urlaubsfahrten, sondern auch Familienfeste zutraf. Die glichen im Hause Bielendorfer politischen Gipfelveranstaltungen. Nur, dass statt Politikern Lehrer am Tisch saßen. Ein Umfeld, das den Bielendorfer Sprung ins Leben nicht eben leicht machte.

Andererseits scheint ihm diese Zeit seine staubtrockene Komik beschert zu haben. Es gibt nicht viele Menschen, die so lustig verpackt in die Seele von Familien sehen können. Und doch steht für ihn am Ende immer der Satz: "Alles wird gut." Sogar nach so einem Ereignis wie bei "Wer wird Millionär". Der Vater ließ seinen Sohn als Telefonjoker jedenfalls nicht gerade im hellsten Licht stehen. Es scheint zu stimmen. Einmal Lehrer, immer Lehrer.

Ein Gutes hatte aber alles: Es war der Beginn seiner Karriere als Autor und Comedian. Jüngst ist sein viertes Buch "Papa ruft an" erschienen. Wieder ein Werk voll absurd komischer Geschichten. Oder: Was soll man sonst davon halten, wenn die größte Sorge von Vater Bieder beim Anblick des brennenden Nachbarhauses die Literatur des Nachbarn ist? Auch eine Hochzeitsrede wird in dieser Familie schnell zur statistischen Auswertung von Scheidungsraten. Kein Rezept für eine fröhliche Hochzeit, aber Stoff für einen genialen Abend im Pumpwerk.

Weit über zwei Stunden zündete der Mann mit seinen Geschichten rund um sein Überleben im Pädagogendschungel eine Lachsalve nach der anderen und machte darüber den Abend für das Hockenheimer Publikum zu einem glänzenden Fest.