Hockenheim. (stek) Der Internet-Auftritt der Stadt ist in die Jahre gekommen. Vor 16 Jahren programmiert, entspricht die Homepage nicht mehr den Anforderungen einer modernen Visitenkarte im Netz. Am Anfang seien es nur ein paar Risse zwischen digitalem Auftritt und analogem Dasein gewesen, doch mittlerweile sei daraus ein veritabler Graben geworden, lautet die einhellige Überzeugung in der städtischen Verwaltung. "Unser Auftritt im Netz ist nicht mehr zeitgemäß", schloss Christian Stalf vom Projektteam für den Relaunch der Internetseite die Bestandsaufnahme. Relaunch heißt zu deutsch Neustart, und den bereitete die Stadt in den vergangenen zwei Jahren vor mit dem Ziel, ihren Auftritt im Netz den modernen Gegebenheiten anzupassen und sich in der digitalen Welt neu aufzustellen.

Der erste Eindruck: Dieser Relaunch ist ein wirklicher Neustart. Die Macher um Stalf und Viola Settegast entwickelten in Kooperation mit "ITEOS" ein ganz neues Erscheinungsbild. Von allergrößter Bedeutung war die Bedienerfreundlichkeit. Ziel war es, so Stalf, einen möglichst intuitiven Zugang zum Internetauftritt zu ermöglichen. Dabei wurde auf große, aussagekräftige Bilder gesetzt, die dem Besucher einen ersten Eindruck vom Lebensgefühl in der Stadt vermitteln sollen. Übersichtlich folgen dann verschiedene Informationsfelder rund um Kultur, Rathaus, Vereine, Veranstaltungen und Wirtschaft. Neu ist, dass die digitalen Auftritte der städtischen Einrichtungen vom Pumpwerk und der Stadtbibliothek bis zum JUZ und der Lokalen Agenda 21 unter dem städtischen Dach vereint werden. Diese Struktur verschafft viel Übersicht.

Ganz neu ist ein Punkt, der die Verantwortlichen sichtlich stolz macht: die Karriereseite. Für Andreas Walz, Leiter des Fachbereichs Personal, ein Alleinstellungsmerkmal der Rennstadt in der Metropolregion. Dabei zeigt die Stadt die beruflichen Chancen und Perspektiven auf. Präsentiert werden unter anderem Berufsbilder, Praktika-, Ausbildungs- und Karrierewege sowie Bewerbungsverfahren.

Der Kampf um Auszubildende und Fachkräfte, so Walz, werde härter. Mit der Karriereseite im Netz versprechen sich die Verantwortlichen in diesem Kampf einen Wettbewerbsvorteil. "Ein enorm wichtiger Punkt", sagte auch Oberbürgermeister Dieter Gummer: "In den kommenden zwölf Jahren gehen rund 170 der 400 städtischen Mitarbeiter in den Ruhestand." Mit der neuen Internetseite hofft die Stadt, diesem Aderlass effektiv und auf angemessene Weise begegnen zu können. Ebenfalls neu ist der sogenannte Mängelmelder, mit dem Bürger einfach und schnell Schadensmeldungen an die Stadt übermitteln können. Integriert wurde auch das Ratsinformationssystem, mit dem einerseits die Arbeit der Stadtverwaltung und der politischen Parteien rund um die Gemeinderatsarbeit erleichtert wird. Und andererseits werde so die Transparenz nach außen erhöht: "Jeder Bürger kann die Unterlagen aller öffentlichen Sitzungen vollumfänglich einsehen."

Natürlich, so Gummer, werde sich die Stadt damit nicht neu erfunden. Doch der digitale Auftritt sei für die erfolgreiche Weiterentwicklung einer Kommune von zunehmender Bedeutung. "Und darauf gibt die Stadt gerade die richtige Antwort", ist der OB überzeugt.

Info: Der Relaunch der Internetseite wird am kommenden Montag, 2. Juli, gegen Nachmittag freigeschaltet.