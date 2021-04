Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Auf dem Hockenheimer Friedhof werden immer wieder die Aufsätze der Gießkannen gestohlen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats machte CDU-Stadträtin Bärbel Hesping auf dieses Ärgernis aufmerksam. Oberbürgermeister Marcus Zeitler war das Problem bereits bekannt. "Ich frage mich, was die mit den Dingern machen", sagte der Rathauschef und fügte scherzhaft hinzu: "Ich habe sogar schon bei Ebay nachgeschaut, ob die Aufsätze da weiterverkauft werden."

Wohl dem, der keine anderen Sorgen hat, könnte man denken. Doch in Hockenheim gab es in letzter Zeit noch ganz andere Formen des Vandalismus zu beklagen. Neben den Zerstörungen im Gartenschaupark wurden auch Fenster an der Pestalozzischule, der Zehntscheune, dem Gauß-Gynasium, der Hartmann-Baumann-Schule und der Stadthalle eingeworfen.

Die Liste zerstörerischer Taten im Stadtgebiet, die Zeitler vortrug, war lang. Die Stadt Hockenheim hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, aussetzt. Der Gesamtschaden der vergangenen Monate beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Stadt will nun verstärkt gegen solche Taten vorgehen. Man sei unter anderem dabei, den Einsatz der Sicherheitssoftware "Safe Places" des Energieversorgers EnBW zu prüfen, erklärte Zeitler. Die Verwaltung will sich auch bei anderen Kommunen erkundigen, die diese Software bereits als Pilotprojekt einsetzen.

"Safe Places" basiert auf künstlicher Intelligenz, die mithilfe von Videoaufnahmen und Geräuschaufzeichnungen selbstständig entscheidet, ob eine Gefahrensituation vorliegt. Dabei sollen alle datenrechtlichen Vorgaben beachtet werden. "Datenschutz ist wichtig und muss eingehalten werden, aber das Gemeinwohl gilt es ebenfalls zu schützen", so Zeitler.

Die Tagesordnung der Sitzung war schnell abgearbeitet. Formalien waren eine Satzungsänderung für das High-Speed-Netz Rhein-Neckar, die auch digitale Sitzungen und Beschlüsse erlaubt. Diese Änderung steht zurzeit in allen beteiligten Kommunen auf der Tagesordnung. Auch die Kenntnisnahme der Hockenheimer Bauausgaben aus den Jahren 2015 bis 2018 durch die Gemeindeprüfungsanstalt ging schnell über die Bühne. Außerdem sind öffentliche Bekanntmachungen der Stadt künftig auch dann verbindlich, wenn sie im Internet veröffentlicht werden. Der Beschluss über die Neukalkulation der Kindergartengebühren wurde vertagt.

Kämmerer Rolf Fitterling präsentierte schließlich das Ergebnis einer Eckdatenbefragung zur Haushaltslage von Großen Kreisstädten im Land. Dabei zeigte sich, dass nach Einführung der doppischen Haushaltsplanung 55 Prozent der Städte im vergangenen Jahr ein negatives ordentliches Ergebnis aufwiesen. Dieses Jahr werden es Prognosen zufolge sogar 89 Prozent sein. "Wir stehen mit unserem schlechten Ergebnis also bei Weitem nicht allein da", erklärte Zeitler. "Aber auf Dauer geht das so nicht weiter: Oben wird beschlossen und unten gezahlt."

Nach einem Minus in Höhe von 2,5 Millionen Euro im vergangenen Jahr läuft es in Hockenheim diesmal wohl auf ein Defizit im Ergebnishaushalt von sechs Millionen Euro hinaus. Die Schulden sind gesunken, weil man einige Projekte wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht in Angriff nehmen konnte. Die liquiden Mittel – früher als Allgemeine Rücklage bekannt – seien "noch ganz gut", so Fitterling. "Die Stadt ist immer noch in der Lage, ihre Rechnungen zu bezahlen", erklärte Zeitler.

Ein Problem gab es bei den Bauarbeiten in der Oftersheimer Straße. Dort wichen die geplanten Kosten in Höhe von 380.000 Euro stark von den tatsächlichen Kosten in Höhe von 860.000 Euro ab. Es stellte sich jedoch heraus, dass sich beim Erstellen der Planung ein Zahlendreher eingeschlichen hatte. Statt 380.000 Euro hätten es 830.000 Euro sein müssen. "Das hatte aber keine realen Auswirkungen", erklärte Fitterling. "Es ist kein finanzieller Schaden entstanden."