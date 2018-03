Hockenheim. (pol/mare) Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss hat am Sonntagabend eine 58-jährige Frau verursacht. Sie flüchtete laut Polizei anschließend von der Unfallstelle.

Aber von vorne: Die Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem VW auf der Oberen Hauptstraße in Richtung Reilinger Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Walldorfer Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand und eine Straßenlaterne. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von über 5000 Euro. Die Fahrerin fuhr dann einfach davon. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt.

Anschließend verständigte er die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnte das unfallbeschädigte Fahrzeug schließlich im Holzwegs aufgefunden werden. Durch Befragung von Anwohnern konnte die Fahrerin des Geschäftsfahrzeuges ausfindig gemacht werden. Sie wurde an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Beim Öffnen der Haustür bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch im Atem der Frau.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Eine Blutprobe musste unter Zwang durchgeführt werden, da die 58-Jährige diese nicht freiwillig abgeben wollte. Auch ihren Führerschein wollte die Frau den Beamten nicht überlassen, sodass dieser beschlagnahmt werden musste. Gegen die 58-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht ermittelt. Sie muss nun mit dem Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen.