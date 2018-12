Karlsruhe (dpa) Zu Weihnachten hat es in Baden-Württemberg nach anhaltenden Regenfällen mancherorts Hochwasser gegeben. Der Wasserstand des Rheins etwa stieg am ersten Weihnachtsfeiertag am Pegel Maxau bei Karlsruhe über die Meldehöhe von sieben Metern, wie am Dienstag aus Daten der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg hervorging. Demnach kletterte der Pegel bereits am Vormittag über diese Schwelle. Der Scheitel dürfte am Dienstag im Bereich von 7,1 Metern erreicht sein, hieß es.

Durch die Niederschläge der vergangenen Tage hatten sich den Experten zufolge schon am Montag in kleineren und mittleren Gewässern im Schwarzwald und in östlichen Neckarzuflüssen Hochwasser entwickelt. Bereits am Sonntagmorgen hatte der Rhein seinen Normalwasserstand in Maxau von 5,16 Metern um rund 50 Zentimeter überschritten.

"Das Hochwasser hat sich in die größeren Flüsse verlagert", erklärten die Fachleute im Internet. Am Neckar seien die Wasserstände insgesamt bereits fallend. "In den kommenden Tagen werden keine Niederschläge mehr erwartet, so dass das Hochwasser weiter abklingt."

In Baden-Württemberg führten auch andere Flüsse zuletzt mehr Wasser als sonst - darunter die im Schwarzwald entspringende Dreisam. Während ihr Flussbett im August noch fast ausgetrocknet war, ließen Regenfälle und Schneeschmelze das Wasser wieder stark steigen.