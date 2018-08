Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn am 29. September die Hobbybrauer in Stralsund zum zweiten Mal ihre Deutsche Meisterschaft austragen, ist auch ein Ladenburger am Start: Gerhard Batschak heißt der Mann, und er rechnet sich gute Chancen aus, einen der vorderen Plätze zu belegen. "Den Titel zu gewinnen - das wäre natürlich ein Traum", sagt der selbstständige IT-Unternehmer beim RNZ-Besuch und richtet schon mal eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Der aus Unterfranken stammende Batschak beschäftigt sich schon seit 20 Jahren mit dem Thema Bier und hat sich viel Wissen rund um den Gerstensaft angeeignet. Nach einer erfolgreich abgelegten Prüfung darf er sich sogar Biersommelier nennen. Bestanden hat Batschak auch einen von der Industrie- und Handelskammer (IHK) angebotenen Kurs und hat den Titel "Bierbotschafter" erworben.

Seitdem ist der Ladenburger ein gefragter Mann. Er gibt in ganz Deutschland Braukurse und hilft auch, technische Probleme lösen, etwa wenn die Zapfanlage in einem Lokal nicht mehr funktioniert. Seine Leidenschaft entdeckt hat Batschak bei der Fernsehreihe "Hobbythek" mit dem legendären Moderator und Wissenschaftsjournalisten Jean Pütz.

Der demonstriert in einer Sendung, dass das Bierbrauen gar kein Hexenwerk ist und sogar in einer gut ausgestatten Haushaltsküche möglich ist. Batschak, der auch ein ambitionierter Hobbykoch ist, versuchte sein Glück - und war selbst überrascht, wie gut sein Premierenbier schmeckte. Da er ein "kreativer Mensch mit perfektionistischen Zügen" ist, will sich der Hobbybrauer stets verbessern.

In seinem Freundes- und Bekanntenkreis sprach sich schnell herum, dass Batschaks Gerstensaft eine Spezialität ist. Bald reichten selbst die 50 Liter-Ansätze nicht mehr, um die Nachfrage zu befriedigen. "Das Brauen macht mir so viel Freude, dass ich das irgendwann einmal hauptberuflich machen möchte", hat sich der Ladenburger ehrgeizige Ziele gesetzt. Zunächst aber hofft er, die Jury bei der Deutschen Meisterschaft überzeugen zu können. Alle 120 Teilnehmer müssen drei Einliter-Flaschen mit selbst gebrautem "Belgian Wit" einreichen. Für das Brauen werden Weizen- und Pilsnermalz und Bitterhopfen benötigt. In den Kochsud gegeben werden zudem Orangen und frischer Koriander. Das spritzige, strohgelbe Bier soll letztendlich eine angenehme, leichte Koriander- und Fliedernote haben.

"In Verbindung mit den Orangen- und Zitronennoten und der fein gebundenen Kohlensäure erzeugt das Bier ein sehr harmonisches Gaumengefühl", beschreibt Batschak die Biersorte. In den nächsten Tagen wird er bei seinem Freund Kai Müller, Inhaber der Ladenburger Lobdengau-Brauerei, den Sud ansetzen. "Mein ,Belgian Wit' wird gut ankommen", gibt sich Batschak optimistisch. Seine Braukunst hat sich längst in der Branche herumgesprochen. Auch die Deutsche Grillnationalmannschaft vertraut auf die Qualitäten des Ladenburgers. Batschaks "Belgian Wit", das Pale Ale, das Bernstein- und das Rauchweizenbockbier gehen mit auf Tour, wenn sich die Nationalgriller zu Wettbewerben aufmachen.

Die bei den Deutschen Meisterschaften eingereichten 120 "Belgian Wit"-Biere werden "blind verkostet", denn die Jury darf natürlich nicht wissen, wer der Hersteller des Bieres ist. Als "Kürprogramm" gibt es am Austragungsort, der Störtebeker Biermanufaktur in Stralsund, eine "Homebrewing-Ausstellung", an der sich der Ladenburger mit einem Stand beteiligt.

Die beliebtesten Biere erhalten einen Publikumspreis - und auch den will Batschak gewinnen. Der Hobbybrauer stellt den Besuchern unter anderem sein Stout vor. Das schwarze, obergärige Bier will er mit Kaffee abrunden. Da die Schaumkrone einen sahnigen Charakter hat, ist sein Stout auch bei Kaffeefreunden sehr beliebt. Batschak hat mittlerweile so viel Erfahrung gesammelt, dass er auch eher ungewöhnlich klingende Rezepturen in seinem Braukessel verarbeitet. Er freut sich jetzt schon auf den Herbst, wenn er seinen Freunden und Bekannten das herbstliche Maronenbockbier einschenken wird. Die Ideen gehen dem Ladenburger jedenfalls nicht aus - egal, ob mit oder ohne Meistertitel.