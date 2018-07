Rhein-Neckar. (alb) Immer wenn es in den vergangenen Jahren richtig heiß wurde in der Region, kamen die Tempo-80-Schilder. Denn dann drohten "Blow ups", also aufgeplatzte Betonfahrbahnen. Doch diese Gefahr sei inzwischen gebannt, sagte Uwe Herzel, der Sprecher des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe, am Mittwoch auf RNZ-Anfrage. Und somit müsste die Behörde auch keine witterungsbedingten Tempolimits mehr aussprechen.

Einige Abschnitte seien repariert, die Fahrbahnen erneuert worden, erklärte Herzel. "Und bei den noch nicht sanierten Betonfahrbahnen haben wir bereits im Frühjahr im gesamten Regierungsbezirk provisorisch Asphaltdehnstreifen zwischen den Betonblöcken verlegt", so der Sprecher weiter.

Der Asphalt, der rund alle 400 Meter die Betonfahrbahn unterbricht, nimmt die Spannungen auf, die bei Temperaturen über 30 Grad zu den Schäden führen können.

Dabei platzen die Nahtstellen zwischen den Betonplatten und stellen sich auf. Besonders häufig trat dies auf der A5 auf, die zu den am stärksten befahrenen Autobahnen im Land zählt. Dort und auch auf der A6 - jeweils rund um das Walldorfer Kreuz - mussten die Autofahrer im vergangenen Jahr an mehreren Tagen die Geschwindigkeit auf 80 km/h drosseln.

Dieses galt dann zwischen 10 und 20 Uhr. Angesichts der vielen Baustellen in der Region kommt es derzeit auch so zu vielen Einschränkungen auf den Autobahnen.