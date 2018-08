Hockenheim. (pol/rl) Dank einer Anwohnerin der Albert-Einstein-Straße in Hockenheim, konnten die Polizeibeamten des Polizeireviers Hockenheim am Dienstagabend einen Hund aus einem verschlossenen Auto befreien.

Laut Polizeibericht hatte eine Zeugin gemeldet, dass in einem VW Lupo ein kleiner Mischlingshund sitzen würde. Der Wagen stünde seit 25 Minuten bei geschlossenen Scheiben in der prallen Sonne.

Bei einer gemessenen Außentemperatur von 36 Grad Celsius eilten die Polizeibeamten sofort zu Hilfe. In der Zwischenzeit versuchte die Zeugin mit einem weiteren Anwohner das Auto mit Wasser aus einem Gartenschlauch zu kühlen.

Die Beamten machten sich auf die Suche nach der Fahrzeughalterin, die allerdings zunächst nicht auffindbar war. Da der Hund mittlerweile 40 Minuten lang im Fahrzeug brütete, schlugen die Beamten dann die Seitenscheibe per Schlagstock ein. Just in diesem Moment traf dann doch die Hundehalterin ein.

Während der zitternde Hund mit feuchten Tüchern gekühlt wurde, belehrten die Beamten die Halterin eindringlich, die jedoch laut Polizeibericht wenig Einsicht zeigte. Die Frau muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten.