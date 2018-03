Von Carsten Blaue

Herxheim am Berg/Speyer. Der ehrenamtliche Ortsbürgermeister des Weinbaudorfs Herxheim am Berg, Georg Welker, hat seinen Wunsch bekräftigt, dass die umstrittene "Hitlerglocke" künftig wieder läuten soll. Der 250 Kilogramm schwere Klangkörper mit dem Hakenkreuz und der Inschrift "Alles fuer’s Vaterland - Adolf Hitler" hängt seit 1934 im Turm der evangelischen Jakobskirche. Dass er hier bleiben soll, entschied der Gemeinderat mehrheitlich am Montag. Aufgrund eines Formfehlers in der Sitzung muss die Abstimmung in der nächsten Sitzung am 12. März jedoch wiederholt werden: "Das dauert keine zwei Minuten", so Welker gestern im Telefonat mit der RNZ.

Der Bürgermeister, der von 1978 bis 1998 selbst Ortspfarrer war, verteidigte den Ratsbeschluss, die Glocke nicht abzuhängen und einem Museum zur historischen Einordnung zu überlassen: "Wir wollen, dass sie ein Stachel im Ort bleibt." Würde sie aus dem Turm entfernt, so gerate sie "aus dem Sinn". Daher lehnte der Gemeinderat auch das Angebot der Evangelischen Landeskirche ab, die "Hitlerglocke" durch eine andere im Ton des zweigestrichenen C zu ersetzen, Kostenpunkt: etwa 55.000 Euro. "Wir gehen lieber den schwereren Weg. Wir wollen uns mit der Glocke befassen", so Welker: "Und wir wollen, dass sie durch ihren Klang und Ton als Mahnung auf die Gemeinde wirkt."

Früher war das Instrument die Polizeiglocke. Bis heute gehört sie der politischen Gemeinde. Ob sie wieder in Betrieb genommen wird, hat jedoch alleine das Presbyterium der Kirchengemeinde zu entscheiden. Diese Konstellation gebe es in der Pfalz oft, betonte Welker. Die Zuständigkeiten seien rechtlich klar geregelt. Der örtliche Kirchenvorstand hatte im vergangenen September beschlossen, die Glocke im Zuge der kontroversen Diskussionen abzustellen. Weder zu Gottesdiensten noch als Uhr läutet sie seitdem. Ob das so bleibt, soll nach Aussage von Gemeindepfarrer Helmut Meinhardt in diesem Monat entschieden werden. Er selbst wollte dem Beschluss des zwölfköpfigen Presbyteriums nicht vorgreifen, fragte aber im RNZ-Gespräch: "Wie sollte man weiter Gottesdienst feiern, wenn die Glocke wieder läutet?"

Dass diese nie mehr erklingt, wünscht sich auch die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz in Speyer - "um des Friedens willen" und als "deutliches Zeichen gegen Rechts". Einen entsprechenden Appell richtete Geschäftsführerin Marina Nikiforova in einem Brief an alle Ortsräte und Presbyter, der der RNZ vorliegt. Würde der Klangkörper wieder aktiviert, so wäre dies "eine Verhöhnung jüdischer Opfer" der NS-Zeit. Welkers Ansinnen habe die Kultusgemeinde daher mit "Entsetzen" zur Kenntnis genommen. Ungeachtet des Gemeinderatsbeschlusses regt diese an, das finanzielle Angebot der Landeskirche doch noch anzunehmen. Das könne "Frieden stiften". Die Kultusgemeinde räumte ein, dass die Glocke unter Denkmalschutz steht: "Das bedeutet jedoch nur, dass sie nicht zerstört werden darf." Nach Ansicht des Denkmalamts in Mainz ist es auch nicht erlaubt, die Inschrift und das Hakenkreuz abzuschleifen. Das geht aus dem vierseitigen Gutachten der Glockensachverständigen, Birgit Müller, hervor.

Dieses hatte der Gemeinderat seiner Entscheidung zugrunde gelegt. Darin wird die "Hitlerglocke" als zeitliches Dokument eingestuft, das im Ort "nie geheim gehalten" worden sei. "Zuallererst" sei sie jedoch ein Instrument und somit ein "klangliches Denkmal". Ohne ihren Schlag bleibe das insgesamt drei Glocken umfassende Geläut mit einer jetzt hörbaren Moll-Terz ein "klanglicher Torso". Auch das Gutachten verweist auf den möglichen Austausch. Sollte die Glocke aus der heute nicht mehr existierenden Gießerei Schilling in Apolda im Turm bleiben, schließt die Expertise, so müsse es einen "entsprechenden Hinweis" darauf geben.

Für eine "Mahntafel", so der parteilose Welker, wolle er einen Textentwurf verfassen, den er mit seinen Beigeordneten, Gero Kühner (SPD) und Dietmar Lutz (CDU), abstimme und auch der Pfarrgemeinde vorschlage. Expertenrat will er sich dafür von Roland Paul holen, dem ehemaligen Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern. Zum Umgang in Herxheim mit der Glocke erzählte Welker abschließend noch aus seiner Zeit als Pfarrer: "Ich bin immer mit den Konfirmanden in den Turm, habe ihnen die Glocke gezeigt und ihnen gesagt, was damals Übles passiert ist. Und auch, dass seinerzeit in Herxheim Einiges schief gelaufen ist. Die Glocke war schon immer ein Mahnmal in unserem Ort."