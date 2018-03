Von Harald Berlinghof und Carsten Blaue

Herxheim/Speyer. "Euch brauchen wir hier nicht", schimpfte ein Herxheimer vor dem Dorfgemeinschaftshaus, wo der Gemeinderat des Weinbauörtchens Herxheim am Montag tagte. Der Mann meinte die Berichterstatter, die darüber informieren, dass im Kirchturm der evangelischen Jakobskirche seit über 80 Jahren eine Naziglocke ihren Dienst tut. Dabei handelte es sich um eine Einzelstimme, zugegeben. Doch offenbar liegen die Nerven blank seit die Glocke im letzten September verstummt ist. Und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Denn jetzt kommt plötzlich die Frage auf, wem der Kirchturm eigentlich gehört, in dem die "Hitlerglocke" hängt. Die Antwort darauf ist auch entscheidend dafür, wer zu entscheiden hat, ob sie jemals wieder läutet. Ortsbürgermeister Georg Welker, dem ehemaligen Gemeindepfarrer, wäre es recht.

In der Sitzung des Gemeinderats musste noch einmal darüber abgestimmt werden, ob die Glocke überhaupt im Kirchturm bleiben soll. Zwei Wochen zuvor hatten das Gremium und Welker mit zehn zu drei Stimmen für den Verbleib gestimmt. Doch ein Formfehler des 12-köpfigen Gemeinderats sorgte dafür, dass jetzt noch einmal abgestimmt werden musste. Bei Abwesenheit eines Gemeinderats kamen nach der Auszählung neun Stimmen zusammen, die für den Verbleib der Glocke im Kirchturm waren.

Das Gremium setzt sich zusammen aus vier SPD-Mitgliedern, jeweils drei Mitgliedern der CDU und der Freien Wähler, sowie zwei FDP-Mitgliedern. Fünf Kommunalpolitiker sind Winzer, zwei sind auch Mitglieder des evangelischen Presbyteriums, also des Kirchengemeinderats. Wie sie votierten, ist unklar. Denn wieder wurde geheime Abstimmung beantragt - pannenfrei und ohne Flapsigkeiten. Der Spaß ist dem Ortsbürgermeister nämlich erst einmal vergangen. "Man muss mit Scherzen vorsichtig sein in diesen Tagen", sagte er.

Ein 800-Seelen-Dorf in der Pfalz wurde in den letzten Monaten zum Auge eines medialen Tornados, nachdem die Inschrift auf der Glocke an die Öffentlichkeit kam. "Alles fuer’s Vaterland - Adolf Hitler" ist in fetten Großbuchstaben darauf zu lesen. Und darunter prangt unübersehbar ein Hakenkreuz - in Deutschland ein verbotenes Nazi-Symbol.

In der Sitzung bezeichnete Welker die Glocke im Turm als "Polizeiglocke". Und tatsächlich wurde sie lange Zeit bei Brandalarm geläutet. Sie gehört der politischen Gemeinde Herxheim, einem Ortsteil der Verbundgemeinde Freinsheim. Doch wem gehört der Turm, in dem sie hängt? Wer entscheidet letztlich also darüber, ob sie wieder läuten darf? Bislang ging man davon aus, dass der Turm im Eigentum der evangelischen Kirche ist. Dann hätte das Presbyterium hier das letzte Wort. Das ist inzwischen aber völlig offen.

"Es ist nicht so einfach, sondern ein ganz kompliziertes Verfahren. Im Moment ist alles offen", seufzt Ortspfarrer Helmut Meinhardt am Mittwoch ins Telefon. Bei der Evangelischen Landeskirche der Pfalz in Speyer sei man dabei, die Eigentumsverhältnisse zu klären. Und das sei schwer, so Meinhardt. Protokolle seien verstreut auf zahlreiche Archive. Wenn man überhaupt finde, was man sucht. Kirchenrat Wolfgang Schumacher ist da zuversichtlich. Der Pressesprecher der Evangelischen Landeskirche der Pfalz bestätigt am Donnerstag auf RNZ-Anfrage, man suche jetzt nach einer verlässlichen Quelle: "Wir wollen Rechtssicherheit in dieser Frage."

Je älter eine Kirche sei, desto schwerer seien die Eigentumsverhältnisse zu klären. Die Jakobskirche wurde im Jahr 1014 errichtet und ist einer der ältesten Sakralbauten der Pfalz. Es könne sogar sein, dass der Turm noch der katholischen Kirche gehöre, so Schumacher. Oder der politischen Gemeinde: "Immerhin hatte der Turm in der Vergangenheit ja auch weltliche Funktion." Der Kirchenrat betont noch, dass offene Eigentumsfragen bei Kirchenbauten gar nicht so selten seien, wie man vielleicht denkt. Außerdem erinnert er erneut an die Empfehlung des Landeskirchenrats vom vergangenen Oktober, Glocken mit Nazi-Symbolen oder Inschriften abzuhängen.

Im Gegenzug übernimmt die Landeskirche die Kosten für die Neuanschaffung: "Ausdrücklich haben wir betont, dass dieses Angebot auch für Herxheim am Berg gilt, also für die ’kommunale’ Glocke", so Schumacher. Überdies gelte auch weiterhin der Beschluss des Presbyteriums. Das hatte im September beschlossen, die "Hitlerglocke" komplett stillzulegen.

Hinter diesen Äußerungen wittert Ortsbürgermeister Welker nur ein Ziel: "Die Landeskirche will die Glocke mit aller Macht abhängen und sucht hier nach jedem möglichen Weg", sagt er am Donnerstag im Gespräch: "Aber dem sehe ich gelassen entgegen. Sie werden nichts finden." Auch die Winzergenossenschaft im Ort hat reagiert und keinen "Kirchenwein" mehr aufgelegt, dessen Erlös für nötige Renovierungen an der Kirche ausgegeben werden soll. Frieden im Ort sieht anders aus, und am Sonntag ist Konfirmation in Herxheim. Drei junge Gemeindemitglieder sollen den Segen erhalten in der Jakobskirche.

Im Jahr 1934 ist ihr Turm abgebrannt. Die Glocken stürzten herab, das Dach brach ein. Der Vikar soll damals einem Mädchen schöne Augen gemacht haben, sagt man. Der Ortslehrer, der auch den Orgeldienst versah, sei eifersüchtig gewesen und habe am damaligen Kerwesamstag die Kirche aus Wut angesteckt. Sie wurde wieder aufgebaut, und zum neuen Geläut kam damals die "Hitlerglocke". Auch ein Eckstein mit Hakenkreuz wurde seinerzeit in den Turm eingesetzt: "Aber den sieht man von unten nicht", sagt Meinhardt.