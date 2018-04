Herxheim am Berg. (dpa/lrs) Mit ihrer «Hitler-Glocke» hat die Jakobskirche im pfälzischen Herxheim am Berg bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Wegen zwei zusätzlicher Hakenkreuze an der Fassade des Turms wird es nun keine Ermittlungen geben, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Montag mitteilte. Drei Beamte konnten die beiden unterm Dach des Kirchturms eingemeißelten NS-Symbole von 1934 nicht mit bloßem Auge von unten erkennen, wie Behördenleiter Hubert Ströber mitteilte. Nur mit einem Fernglas oder einer Digitalkamera mit Teleobjektiv sei ihnen das gelungen.

Die Staatsanwaltschaft sieht laut Ströber in diesem Fall kein Risiko für das politischen Leben: «Eine solche Gefahr geht von zwei seit nunmehr 84 Jahren am obersten Teil eines abgelegenen Kirchturms angebrachten, mit bloßen Augen nicht oder nur schwer erkennbaren Hakenkreuzen nicht aus. Man sieht oder findet sie letztlich nur, wenn man weiß, wo sie sind beziehungsweise dass dort welche sind.»

Ein Bürger hatte wegen der Hakenkreuze am 28. März Anzeige erstattet. Wäre es zu Ermittlungen gekommen, müsste erst einmal der Eigentümer des Kirchenturms festgestellt werden. Bisher ist nicht endgültig geklärt, ob der Turm der Kirchengemeinde oder der Gemeinde Herxheim am Berg gehört.

Die mit Hakenkreuz und NS-Spruch versehene Glocke im Turm hatte dagegen als Eigentum der politischen Gemeinde für Aufregung gesorgt. Anfang März entschied der Gemeinderat, dass sie hängen bleiben soll. Der Kirchenvorstand hält aber daran fest, dass die Glocke stumm bleibt. Er hat in dieser Frage das Sagen.