Von Carsten Blaue

Frankenthal/Herxheim am Berg. Herxheims ehemaliger Bürgermeister, Ronald Becker, kann aufatmen. Seine umstrittenen Äußerungen über die NS-Zeit und die sogenannte "Hitler-Glocke" in seiner Heimatgemeinde haben kein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal wird weder gegen ihn noch gegen den evangelischen Pfarrer des Ortes, Helmut Meinhardt, Ermittlungen wegen Volksverhetzung beziehungsweise der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen einleiten. Es gebe keinen Anfangsverdacht für ein strafbares Verhalten, teilte Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber, der Sprecher der Justizbehörde, am Mittwoch mit. Auch ein Herxheimer Bürger, der in einem Bericht des ARD-Magazins "Kontraste" gesagt hatte, dass nicht alles schlecht gewesen sei, was Adolf Hitler gemacht hat, muss keine Folgen fürchten. Gilbert Kallenborn, ein Jude aus dem Saarland, hatte alle drei angezeigt. Und versteht jetzt die Welt nicht mehr.

"Diese Entscheidung ist eine Beleidigung der Menschenwürde und aller Menschen, die den Holocaust überlebt haben", schimpft er gestern am Telefon. Aber er will weiterkämpfen: "Ich bin noch lange nicht fertig. Ich gehe da durch alle Instanzen. Was sind das für Gesetze, wenn sie nicht angewendet werden?"

Ströber argumentiert, dass weder Becker noch der Pfarrer, noch der Bürger in ihren Äußerungen im Fernsehen die Verbrechen unter der Nazi-Herrschaft gebilligt, geleugnet oder verharmlost hätten. Keine Volksverhetzung also. Und wenn Becker gesagt habe, er sei stolz auf eine Glocke mit solch einer Inschrift, nämlich, "Alles fuer’s Vaterland - Adolf Hitler", dann beziehe er das darauf, dass die Glocke eine Rarität sei. Auch Beckers Forderung, man solle erwähnen, dass Hitler "Sachen" in die Wege geleitet habe, "die wir heute noch benutzen", gründe auf Tatsachen, so Ströber.

NS-Verbrechen würden damit weder geleugnet, noch verharmlost. Auch der Bürger habe sich in seinen Aussagen nicht auf die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft bezogen. Und dass die Glocke für den Pfarrer auf Rückfrage der ARD-Journalistin nicht wie die Stimme Hitlers rüberkomme, sondern einfach wie ein "zweigestrichenes C", sei "offensichtlich ohne jede strafrechtliche Relevanz", so Ströber.

Überdies sei die Glocke im Turm von außen nicht zu sehen, also auch nicht das Hakenkreuz auf ihr. Daher keine Verwendung von Propagandamitteln oder Symbolen verfassungswidriger Organisationen. Zumal der Glockenton selbst, so der Leitende Oberstaatsanwalt, kein Kennzeichen sei, das diesen Straftatbestand erfülle. Kallenborn will die ganze Argumentation der Staatsanwaltschaft jetzt "in allen Punkten prüfen". Vielleicht kommt er am Montag auch nach Herxheim in die Gemeinderatssitzung. Hier werden sich die Fraktionen gemeinsam in einer Stellungnahme zur "Hitler-Glocke" äußern. Und Kallenborn will Flugblätter verteilen.