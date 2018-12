Heppenheim. (pol/mün) Ein 62 Jahre alter Mann aus dem Bereich Bergstraße sitzt in Untersuchungshaft, weil er Kinder sexuell missbraucht haben soll. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt mit. Der Mann war am Nikolaustag von Polizeifahndern auf einem Stellplatz in Hirschhorn festgenommen worden.

Nach einer Wohnungsdurchsuchung scheinen die Ermittler dem Mann auf die Spur gekommen zu sein. Es wurden elektronische Medien sichergestellt, die aber noch ausgewertet werden müssen.

Zwei Tage zuvor hatte ein 33 Jahre alter Mann bei der Kriminalpolizei Heppenheim Anzeige erstattet. Er gab an, als Jugendlicher in den Jahren 1995 bis 1999 von dem Tatverdächtigen sexuell missbraucht worden zu sein. Da der Mann damals als Betreuer für christliche Jugendfreizeiten eingesetzt war, prüfen die Ermittler, ob der Beschuldigte noch für weitere Missbrauchsfälle in Betracht kommt.

Die Ermittler wollen zum Schutz der Betroffenen vorerst keine weiteren Auskünfte erteilen.