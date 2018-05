Von Stefan Hagen

Hirschberg/Rhein-Neckar. Wenn Landrat Stefan Dallinger auf sein Amt verpflichtet wird, lacht die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. So war es vor acht Jahren in Heddesheim, so war gestern im Rahmen der Kreistagssitzung in Hirschberg. Die Krawatten der Kreisräte waren entsprechend locker gebunden, das Programmheft diente fraktionsübergreifend als Fächer. Und passend zu den Außentemperaturen gab es für den wiedergewählten Amtsinhaber jede Menge warme Worte.

Schon im Vorfeld hatten die Organisatoren Stil bewiesen und dem Landrat ein Heimspiel beschert. Die Zeremonie fand in Hirschberg-Großsachsen statt - hier lebt der 55-Jährige mit seiner Familie. In vertrauter Umgebung - in der Sachsenhalle besucht der CDU-Politiker gerne die Spiele des Handball-Drittligisten TVG Großsachen - staunte Dallinger dann nicht schlecht über das Lob-Gewitter, das unaufhörlich auf ihn niederprasselte. "Solche tollen Worte hört man sonst wohl nur bei einer Verabschiedung", witzelte er. Doch bis dahin ist ja noch ein Weilchen Zeit, schließlich hat seine zweite achtjährige Amtsperiode gerade erst begonnen.

Zu Beginn des Redemarathons hatte zunächst Bürgermeister Manuel Just als Hausherr von einem "kommunalen Festtag" für Hirschberg gesprochen. Kreistagssitzung und Verpflichtung eines Sohns der Gemeinde als Landrat - mehr geht fast nicht. Seine Rede gipfelte in der Bemerkung, dass Dallinger für ihn als Landrat die Idealbesetzung sei. "Hirschberg ist stolz auf dich", rief er voller Begeisterung in die Halle.

Staatstragend war anschließend Regierungspräsidentin Nicolette Kressl ans Rednerpult geschritten. Die Sozialdemokratin listete noch einmal einige Stationen aus Dallingers Berufsleben auf und stellte zusammenfassend fest, dass der Landrat in der Region stets fest verwurzelt gewesen sei. Ihm gelinge es auf besondere Weise, modernes Management, innovative Themen und Nähe zu den Bürgern zu verbinden. "So wünschen wir uns in Baden-Württemberg gute Verwaltung", schmeichelte sie dem Christdemokraten. Es folgte der Höhepunkt ihres Auftritts: Als die Regierungspräsidentin Dallinger als Landrat verpflichtete, brandete donnernder Applaus auf.

Nach diesem Pflichtprogramm wurde es ganz persönlich, denn inzwischen hatte Weinheims scheidender Oberbürgermeister Heiner Bernhard den Platz von Kressl am Mikrofon eingenommen. "Aus Konkurrenten um ein politisches Amt sind Freunde geworden", sagte er, den Blick fest auf Dallinger gerichtet. Bernhard spielte darauf an, dass er 2002 die Oberbürgermeisterwahl in Weinheim gegen seinen Mitbewerber - ein gewisser Stefan Dallinger - im ersten Wahlgang gewonnen hatte. Aber das ist Schnee von gestern - heute sind die Politiker längst ein Herz und eine Seele.

"Wir sind die beste Groko der Republik - zumindest aber im Rhein-Neckar-Kreis", sagte der SPD-Mann lächelnd in Richtung CDU-Landrat. Für diese herzlichen Worte forderte Bernhard aber umgehend eine Revanche im Sommer: "Ich freue mich schon auf deine Rede bei meiner Verabschiedung."

In seiner Funktion als Kreisverbandsvorsitzender des Gemeindetags Baden-Württemberg lobte der Heddesheimer Bürgermeister Michael Kessler schließlich Dallingers frühzeitige Einbindung der Städte und Gemeinden in grundlegende Entwicklungen des Rhein-Neckar-Kreises. Den Landrat zeichne zudem aus, dass er auch weit über den Tellerrand des Kreises hinaus blicke und "als hervorragender Netzwerker in vielen Entscheidungsgremien" seinen Fuß in der Tür habe. Außer einem herzlichen Dankeschön wollte der viel Gelobte dann keine großen Worte mehr machen, schließlich wartete ein Buffet auf die Gäste. Und die konnten ihm ansehen, dass Dallinger sein Heimspiel locker gewonnen hat.