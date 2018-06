Die WhatsApp-Gruppe

Sie füllen 20 Aktenordner - die Chatnachrichten, die sich Celina M., Michael K. und Danny L. geschrieben haben. Ihre WhatsApp-Gruppe nennen sie "Panzerknacker", weil es anfänglich vor allem um Diebstähle in dem Seniorenheim geht. Die Protokolle liefern die entscheidenden Hinweise für die Anklage und jetzige Verurteilung der drei wegen Mordes. Die folgenden Nachrichten schreiben sich die Angeklagten in der Nacht, als eine 85-jährige Bewohnerin qualvoll stirbt, und an den Folgetagen.

Danny L: "Sie zittert" und "Ist schon im Unterzucker. Nachladen?"

Michael K.: "Wenn es schnell wirkt, mach es."

Danny L.: "Ich lad nach."

Celina M.: "Net dass es auffällt. Wie viel hast du nochmal nachgespritzt?" und "Bin gespannt, ob du es schaffst" und "Zur Not Luft weg."

Danny L.: "Was?"

Celina M.: "Kissen aufs Gesicht. Ersticken ..."

Danny L.: "Die lebt noch!", später: "Um 4.15 hab ich es beendet."

Celina M.: Gut, dass du das so konntest. Respekt!"

Danny L.: "Jetzt ist Blut an unseren Händen. Das verbindet uns mehr als vorher."

Celina M.: "Wer uns nicht passt, wird dezent entsorgt", später: "Wir sind schon Tierquäler."

Danny L. räumt bei der Polizei ein, die Seniorin mit einem Kissen erstickt zu haben. Im August 2016 kommt es zum Streit zwischen den dreien. L. und Michael K. schwärzen Celina M. bei der Leiterin des Wohnbereichs an. Sie schikaniere die beiden und stehle Opiate. Über Kollegen spielen die Männer der Heimleitung ein Video aus ihrer WhatsApp-Gruppe zu, in dem zu sehen ist, wie Celina M. eine Bewohnerin so lange mit Keksen bewirft, bis diese eine Platzwunde am Kopf erleidet. Die Pflegerin wird entlassen und angezeigt. Doch das lässt Celina M. nicht auf sich sitzen und schickt ihrerseits der Polizei Handy-Clips, die zeigen, wie L. und K. Bewohner misshandeln. Daraufhin tritt L. die Flucht nach vorne an und übergibt sein Handy den Ermittlern. Im Dezember 2016 wird das Trio verhaftet. alb