Das neue Kassen- und Zugangssystem bringt Veränderungen an den Eingängen des Luisenparks mit sich. Die Eingänge "Fichtestraße" und "Unterer Luisenpark" werden ab 2019 automatisiert. Dann kann dort nur in den Park gelangen, wer eine Dauerkarte besitzt oder vorher im Webshop des Luisenparks eine Karte erstanden hat. Kassen gibt es am Haupteingang und am Eingang "Fernmeldeturm". Ein neuer Eingang ist an der Ludwig-Ratzel-Straße geplant. Wann er eingerichtet wird, steht laut Alexandra Wind allerdings noch nicht fest. (oka)