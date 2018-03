Von Marion Gottlob

Viernheim/Rhein-Neckar. Man kann es fast nicht glauben: Thomas Haase ist auf beiden Ohren ohne Cochlea Implantat gehörlos und kann doch Zither spielen wie ein hörender Musiker. 2012 war ihm links mit einer Operation das erste Cochlea-Implantat, eine moderne Hilfe für Gehörlose, eingesetzt worden, ein halbes Jahr später folgte ein zweites Implantat. Nach Jahrzehnten der Fast-Stille lernte Haase wieder zu hören. Voller Freude fasste er einen Entschluss: "Jetzt kann ich Zither vor Publikum spielen und öffentlich auftreten."

Rückblick: Mit sechs Monaten erkrankte Thomas Haase als Säugling an Meningitis, (Hirnhautentzündung). Er überlebte die gefährliche Erkrankung knapp, aber in der Folge war er auf dem linken Ohr gehörlos. Nach der Schule studierte er in Tübingen Philosophie und wurde zum Schüler von Ernst Bloch. "Im Ernst-Bloch-Haus in Ludwigshafen ist sein Arbeitszimmer zu sehen - am kleinen Katzentisch saßen wir oft und haben miteinander gesprochen und gearbeitet", erzählt Haase. Der legendäre Bloch war auch sein Mentor.

Im Alter von 27 Jahren ereilte ihn dann ein weiterer Schicksalsschlag - das Hörvermögen auf seinem rechten Ohr nahm dramatisch ab. Trotzdem absolvierte er eine Ausbildung zum Erzieher beim SRH-Berufsbildungswerk Heidelberg. Viele Jahre war er als Kulturreferent und Sterbebegleiter an der Klinik für Tumor- und Systemerkrankungen in seiner Allgäuer Heimat Oberstaufen tätig. "Das habe ich sehr gerne gemacht, auch aus dem christlichen Glauben heraus."

Haase kennt die Welt der Nicht-Hörenden wie der Hörenden: "Wer nicht gut hört, der orientiert sich an Gesten, Mimik und an einzelnen Worten ohne Grammatik - er versucht anschließend, diese Eindrücke zusammenzusetzen." Das Problem: Der Betroffene weiß nicht, ob er alles tatsächlich korrekt verstanden hat und äußert sich vielleicht zur Unzeit, also zu früh oder zu spät. Die Umwelt nimmt ihn als vorlaut, ungeduldig oder nachlässig wahr und reagiert oft ungehalten. In der Folge ziehen sich viele Betroffene zurück und geraten in Einsamkeit und Isolation.

Haase weiß von solchen Missverständnissen. Mit Cochlea-Implantaten (CI) kann sich das ändern. Vor allem nach der beidseitigen CI-Versorgung, damit man Stereo hören kann. Mit Hilfe dieser Technik werden akustische Signale in elektrische Impulse umgewandelt und über den intakten Hörnerv ans Gehirn gesendet, das die Signale "hört" und versteht. So konnte Haase lernen, wieder zu hören. Dann galt für ihn, "in Demut üben, üben, üben". Er trainierte zum Beispiel das Lauschen auf das unterschiedliche Ticken einer Standuhr und einer Kuckucksuhr. "Zuvor hatte ich jahrelang in einer Fast-Stille gelebt", sagt er. Auch sein linkes, vollständig ertaubtes Ohr hat gelernt, erneut zu hören. Er kann jetzt in Gesprächen korrekt reagieren. "Ich verstehe alles und muss nicht mehr Angst haben, etwas zu verpassen."

Als Liebhaber der traditionellen Volksmusik spielt er nun wieder auf der Zither, auch mit den feinen Nuancen der Halbtöne. Er durfte sogar beim Musikfestival "Best of Cochlea" für Hörgeschädigte in Warschau auftreten. Aus 520 Bewerbern wurde er mit 30 weiteren Betroffenen ausgewählt. Seit fünf Jahren leitet der verheiratete Vater von zwei Söhnen die CI-Selbsthilfegruppe Rhein-Neckar. Gerne besucht er Betroffene in dringenden Fällen zur Beratung auch zu Hause. "Dieses ehrenamtliche Engagement ist mir wichtig. Neue Gäste und Teilnehmer sind in unserer Gruppe gerne willkommen."

Thomas Haase beteiligt sich am heutigen "Tag des Hörens" in der Heidelberger Kopfklinik mit einem Info-Stand. Um 15 Uhr steht er mit Arno Spieth und Manfred Fischer zum Gespräch zur Verfügung. Um 15.40 Uhr gibt er einen Workshop "Musizieren mit Cochlea-Implantat".

Info: Mehr Informationen zur CI-Selbsthilfegruppe Rhein-Neckar gibt es bei Thomas Haase, Telefon 06204/3906 oder unter der E-Mail-Adresse thomas.haase@civ-bawue.de Das nächste Treffen der Gruppe findet am Montag, 26. März, um 17.30 Uhr in Heidelberg, Schröderstraße 101, statt.