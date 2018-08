Heßheim. (dpa) Bei einem Gefahrstoffunfall auf der Mülldeponie in Heßheim im Rhein-Pfalz-Kreis kam ein 43-Jähriger ums Leben gekommen, ein 30-Jähriger wurde verletzt. Die Sicherheitskräfte seien am Dienstagmorgen informiert worden, dass auf der Deponie der 3000-Einwohner-Gemeinde westlich von Frankenthal zwei Männer bewusstlos zusammengebrochen seien, teilte die Polizei in Frankenthal am Dienstag mit. "Eine der Personen ist zwischenzeitlich verstorben, die zweite Person wird in einem Krankenhaus behandelt."

Im späteren Verlauf wurden auch neun Feuerwehrleute, drei Angehörige des Rettungsdienstes und vier Mitarbeiter des örtlichen Unternehmens vorsorglich in Krankenhäuser gebracht, wie eine Sprecherin des Rhein-Pfalz-Kreis sagte. "Sie befanden sich sehr nahe am Geschehen."

Die Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis sprach vom Austritt zunächst unbekannter Gefahrstoffe. Die Rettungskräfte hätten den Bereich evakuiert und mehrere Menschen in Sicherheit gebracht, hieß es. "Die ausgetretene Flüssigkeit ist in der Halle in einem Auffangbecken zurzeit gesichert." Die Feuerwehr habe die Arbeiter des Unternehmens sowie die eingesetzten Kräfte durch die sogenannte Dekontaminationsschleuse auf mögliche Gefahrstoffe untersucht.

Ein Sprecher der Betreiberfirma wies Berichte über eine angebliche Explosion zurück. Auch die zuständige Kontrollbehörde konnte dies nicht bestätigen. "Die Ermittlungen hinsichtlich Ursache und Umstände laufen", sagte ein Polizeisprecher. Rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.

Am Morgen waren die Bewohner von Heßheim aufgerufen worden, wegen einer starken Geruchsentwicklung ("wie faule Eier") zeitweise Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Betreiber bezeichnen ihre Deponie als "bedeutendes Zentrum zur Ablagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in Rheinland-Pfalz". Das Areal ist demnach 22,4 Hektar groß, das entspricht etwa der Fläche von 30 Fußballfeldern.

Update: 15.50 Uhr