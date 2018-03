Von Stephen Wolf

Herxheim am Berg. Für den Gemeinderat von Herxheim ist es eine wichtige Entscheidung: Auf der Tagesordnung steht am heutigen Montag die Frage, ob eine Glocke mit Hakenkreuz und der Aufschrift "Alles fuer’s Vaterland - Adolf Hitler" im Turm der evangelischen Jakobskirche hängen bleiben soll. Bürgermeister Georg Welker hatte sich nach seiner Wahl im Januar dafür ausgesprochen.

Der pensionierte Pfarrer stand Anfang Februar vor Gericht, weil er mit Blick auf die Opfer der NS-Zeit gesagt hatte: "Das waren auch deutsche Bürger, also nicht nur die jüdischen". Der Bürgermeister verpflichtete sich, das umstrittene Zitat nicht zu wiederholen. Besucher hatten Welker im Gericht kritisiert: "Dass Sie eine ’Hitlerglocke’ in der Kirche hängenlassen wollen, ist für mich nicht zu verstehen", sagte eine Frau erregt. Wegen relativierender Aussagen über die NS-Zeit in Zusammenhang mit der Glocke war Welkers Vorgänger, Ronald Becker, vergangenes Jahr nach Druck auch aus dem Gemeinderat zurückgetreten.

Nun soll der Gemeinderat eine Entscheidung treffen. Zum Inhalt eines vorliegenden Gutachtens, das die Glockensachverständige der pfälzischen Landeskirche erstellt hat, schweigt der Bürgermeister. "An meinem Vorschlag hat sich nichts geändert", sagte er nur. Seiner Meinung nach ist die Glocke, die der Gemeinde und nicht der Kirche gehört, geeignet an Menschen zu erinnern, die während der NS-Zeit unter dem Hitler-Regime gelitten haben. Wird Welkers Vorschlag angenommen, soll eine Tafel auf den historischen Zusammenhang hinweisen.

Der Historiker Wolfgang Benz ist skeptisch. "Von einer einzelnen Glocke in einem Kirchturm verspreche ich mir, ehrlich gesagt, keinen großen Erkenntnisgewinn. Zumal die Botschaft, die eine Glocke mit Hakenkreuz mit sich bringt, ja eher zweifelhaft ist", sagt Benz, der an der Technischen Universität Berlin lehrt und bis 2011 das dortige Zentrum für Antisemitismusforschung leitete. Klar ist für ihn, dass an dem Ort dringend Aufklärung vonnöten ist. "Mit einer Schautafel im einsamen Kirchturm wäre es sicherlich nicht getan."

Nach Ansicht von Erziehungswissenschaftler und Publizist Micha Brumlik bietet ein solcher historischer Klangkörper Chancen zur Aufklärung. Vor allem mit Blick auf die Verbindung zwischen protestantischen Kirchengemeinden und NS-Diktatur könnte eine solcher Gegenstand Impulse geben. "Die Glocke sagt etwas darüber aus, wie manche Christen ihren Glauben während der NS-Zeit pervertiert haben", sagt Brumlik. Mehr darüber zu erfahren, sei sinnvoll. "Man müsste eine solche Glocke aber abnehmen und an einem speziellen Ort, etwa einem Dokumentationszentrum, ausstellen."