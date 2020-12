Heppenheim/Heidelberg. (cab) Auf der kurzen Bus-Linie 20 in Heidelberg zwischen Hauptbahnhof und Altstadt werden schon Elektro-Fahrzeuge eingesetzt. Es ist der Anfang eines Zukunftsprojekts: der groß angelegten Umstellung hin zum emissionsfreien Bus-Verkehr in der zur "Wasserstoff-Modellregion" ausgerufenen Metropolregion Rhein-Neckar. Bund und Länder fördern im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich.

So wird nicht nur auf baden-württembergischer Seite die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in Brennstoffzellen-Busse für den Einsatz in Heidelberg und Mannheim sowie in Wasserstoff-Tankstellen investieren. Auch der südhessische Nachbarlandkreis Bergstraße will flächendeckend alternative Bus-Antriebe einführen. In einer Machbarkeitsstudie, die der Landkreis gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) in Auftrag gegeben hatte, wurden die möglichen Technologien geprüft. Das Ergebnis: Brennstoffzellentechnik ist wirtschaftlich und technisch am besten geeignet.

Für die Studie war im vergangenen Jahr das gesamte Kreisgebiet unter die Lupe genommen worden. "Die Detailuntersuchung zeigt, dass der Kreis Bergstraße insgesamt gute Bedingungen für die Elektrifizierung des ÖPNV bietet", sagte Volkhard Malik, Geschäftsführer des VRN. Für die Einführung von Brennstoffzellenbussen müsse im nächsten Schritt die benötigte Infrastruktur für das Tanken aufgebaut werden.

Darüber gebe es schon Gespräche. Den Bau der Tankstellen fördert das Land Hessen. Ebenso den Kauf der Busse, und zwar mit 40 Prozent der Summe, die ein E-Bus mehr kostet als einer mit Verbrennungsmotor. "Welche Linien im Kreis als erstes auf Busse mit alternativen Antriebsformen umgestellt werden können, werden wir in Gesprächen mit dem VRN, den betroffenen Städten und Gemeinden sowie dem jeweils verantwortlichen Verkehrsunternehmen noch festlegen", sagte der Verkehrsdezernent des Kreises Bergstraße, Karsten Krug, auf RNZ-Nachfrage.