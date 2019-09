Heppenheim. (pol/mare) In Heppenheim ist am Dienstagabend eine Autowerkstatt in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit.

Auf dem Betriebegelände in der Gunderslache kam es demnach zu einer starken Rauchentwicklung. Auch die Warn-App Nina meldete um 19.43 Uhr: Großbrand. Es wurde geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Die Feuerwehr ist mit etlichen Kräften im Einsatz. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.