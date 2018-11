Hemsbach. (pol/van) Die Autobahn A5 in Fahrtrichtung Frankfurt war am Morgen für eine Stunde voll gesperrt. Wie die Polizei berichtet, soll es an der Anschlussstelle Hemsbach kurz vor 8 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen sein.

Nach dem derzeitigen Stand der Polizei soll eine 50-jährige Jaguar-Fahrerin von der Anschlussstelle Hemsbach auf die A5 aufgefahren sein. Dabei kam sie offenbar ins Schleudern und kollidierte zunächst mit einem Lkw, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Anschließend schleuderte der Jaguar quer über die Fahrbahn, prallte links in die Betongleitwand und blieb total beschädigt auf dem linken Fahrstreifen liegen. Die Polizei hat ihre ursprüngliche Meldung, wonach die Autofahrerin leicht verletzt worden sei, mittlerweile korrigiert. Demnach sei die Frau unverletzt geblieben.

Auch der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr aus Weinheim waren im Einsatz. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Der Jaguar wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn konnte gegen 9.15 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Dadurch ereignete sich ein weiterer Unfall: Ein Autofahrer hatte den über sechs Kilometer langen Rückstau übersehen und war auf ein vor ihm abbremsendes Fahrzeug aufgefahren. Der Schaden hier beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Fahrer des abbremsenden Fahrzeuges wurde leicht verletzt.

Update: 2. November, 13.51 Uhr