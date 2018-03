Heilbronn/Mannheim. (cab) Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist vom neuen stellvertretenden Präsidenten des Polizeipräsidiums Heilbronn begeistert: "Karl Himmelhan ist mit seiner immensen Erfahrung im Bereich Führung und Einsatz eine absolute Bereicherung". Der Leitende Polizeidirektor trat zum 30. November die Nachfolge von Hans Becker an, der das Präsidium seit 1. Oktober führt. Himmelhan leitete bislang den Führungs- und Einsatzstab beim Polizeipräsidium in Mannheim und wurde nach dem landesweit ausgeschriebenen Auswahlverfahren von Landespolizeipräsident Gerhard Klotter beauftragt.

"Unsere Polizei tut alles Erdenkliche, um das größtmögliche Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Das zeigt auch, welch große Bedeutung die Personalauswahl für die Spitzenfunktionen der Polizei hat, denn hier werden die Weichen für eine erfolgreiche Sicherheitsarbeit gestellt", sagte Strobl. Mit Himmelhans Bestellung werde dieser besonderen Bedeutung Rechnung getragen. Himmelhan sei im Bereich Führung und Einsatz "einer der erfahrensten Beamten unseres Landes", so der Innenminister.

Karl Himmelhan wurde am 23. August 1959 geboren. 1975 trat er in den Polizeidienst ein, 1994 stieg er in den höheren Polizeivollzugsdienst auf. Im gleichen Jahr übernahm er die Leitung der Revierdienste bei der damaligen Polizeidirektion Heidelberg. Nach weiteren Führungsaufgaben hier und in der Polizeidirektion Mosbach wurde er im Jahr 2008 stellvertretender Leiter des Führungs- und Planungsstabs beim Regierungspräsidium Freiburg anlässlich des Nato-Gipfels.

Über die Polizeidirektion Rastatt/Baden-Baden kam Himmelhan 2014 zum Polizeipräsidium Mannheim und übernahm die Leitung der Direktion Polizeireviere, bevor er Leiter des Führungs- und Einsatzstabes wurde und nun nach Heilbronn wechselte.