Heilbronn. (bfk/lsw) Der Fall erschütterte bundesweit. Der Leiter eines evangelischen Kindergartens hortet zu Hause Fotos und Videos mit Kinderpornos - dann kommt raus, dass er über Jahre hinweg einen Jungen sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll. Von Montag an muss sich der Erzieher vor dem Landgericht Heilbronn verantworten.

Laut Anklage soll er sich von 2012 bis Anfang 2018 insgesamt 19 Mal meist in seiner Wohnung an dem Kind vergangen haben. Nach Angaben des Gerichts hat er die Vorwürfe zumindest zum Teil eingeräumt. Schwerer sexueller Missbrauch wird mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft.

Der seit Anfang März in Haft sitzende Erzieher war nicht nur Leiter des Kindergartens. Er sei auch privat sehr umtriebig gewesen, hieß es nach Aufkommen der Vorwürfe in Heilbronn. Er habe Geburtstagspartys und Ausflüge organisiert. So kam auch der Kontakt zu dem Jungen zustande.

Für Kritik an den Ermittlungsbehörden und der Kirche sorgte der Verdacht, dass der Mann noch als Erzieher arbeitete und das Kind weiter missbrauchte, als bereits wegen des Verdachts des Besitzes von Kinderpornografie gegen ihn ermittelt wurde. Die Kirche als Arbeitgeber räumte ein, schon im Sommer 2017 von den Vorwürfen gewusst zu haben. Der Erzieher arbeitete dennoch bis Anfang 2018 für die Gemeinde.

Im Mai 2016 beschlagnahmte die Polizei bei einer Durchsuchung in der Wohnung des Mannes einen Computer, darauf waren laut den Ermittlern 13.000 Bilder und Videos, die Kinderpornografie zeigten. Wie die Beamten inzwischen einräumten, versäumten sie es damals, die Kirche darüber zu informieren.