Heilbronn. (RNZ) Die Autobahn 6 wird von Samstag, 18. August, 20 Uhr an bis Sonntag, 19. August, 22 Uhr zwischen dem Weinsberger Kreuz und der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm für den Verkehr voll gesperrt.

Im Rahmen des A 6-Ausbaus durch die Projektgesellschaft "ViA6West" muss im Bereich von Erlenbach eine Brücke der Kreisstraße 2125 abgerissen werden, die über die Autobahn führt. Später wird diese Brücke erneuert. Nach Mannheim sollte der Verkehr während der Sperrung von der A 81 aus Richtung Würzburg an der Anschlussstelle Neuenstadt ausfahren und der Umleitung 26 folgen.

Kommt man aus Richtung Stuttgart, sollte man ebenfalls in Neuenstadt runter von der A 6 und sich an der U 26 orientieren. Ist man auf der A 6 nach Mannheim unterwegs, ist die Anschlussstelle Öhringen die richtige Ausfahrt für die Umleitung. In Richtung Nürnberg verlässt man die Autobahn am besten bei Neckarsulm und folgt der U 69. Ansonsten wird eine weiträumige Umfahrung empfohlen.

Die "ViA6West" baut die Autobahn im Auftrag des Bundes zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz sechsspurig aus. Die Projektgesellschaft übernimmt nicht nur die Planung, Finanzierung und den Bau. Später wird sie die Autobahn auch betreiben und erhalten. Die reinen Baukosten betragen laut "Via6West" rund 600 Millionen Euro.