Heidelberg/Rhein-Neckar. (kaz) Wenn das keine runde Sache wird: Mit mehreren Aktionen will der Rhein-Neckar-Kreis den Spaß am Fahrradfahren fördern. Los geht’s damit schon am heutigen Samstag, 5. Mai. Da wird am Rande eines Aktionstages rund um die Alte Fabrik in Leimen-St. Ilgen um 12 Uhr die erste von 24 Radservice-Stationen im Kreis eingeweiht.

Solche Stationen, ausgestattet mit Luftpumpe und Werkstatt für kleine Reparaturen entstehen zwischen Brühl, Eberbach, Sinsheim, Walldorf und Weinheim - eine Station kostet rund 1000 Euro. Das ist ein überschaubarer Betrag, mit dem auch Sponsoren etwas für "ihre" Stadt oder Gemeinde tun können. In Leimen gibt es schon großzügige Spender, wie Michael Sauerzapf, Radbeauftragter der Stadt, verriet.

Ist das Fahrrad in Schuss, dann ist es auch startklar für die "Radschnitzeljagd" zwischen dem 13. Mai und dem 31. August. Diese Entdeckungstour haben sich in Kooperation mit der "Initiative Radkultur" des Verkehrsministeriums die Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises, Beate Otto und ihr Team ausgedacht. Es gibt vier Routen, um den Landkreis vom Fahrradsattel aus zu entdecken. Die Schnitzeljagd entlang der Oberrheinebene, der Bergstraße, im Kraichgau sowie im Neckar- und Elsenztal ist mit einem Gewinnspiel verbunden. Erster Preis: Ein Pedelec. Der Startschuss zur Schnitzeljagd fällt innerhalb des Internationalen Museumstags. Einrichtungen wie das Schulmuseum in Meckesheim, das Heid’sche Haus in Mauer, das Schreinermuseum in Eschelbronn, das Tabakmuseum in Hockenheim oder das Heimatmuseum St. Leon-Rot haben zu diesem Anlass ein buntes Programm vorbereitet. Mit dem Aktionstag unter dem Motto "Mit dem Rad ins Museum" soll auch das einjährige Bestehen des Kraichgauradwegs gefeiert werden.

Zwischen dem 9. und 29. Juni findet dann das "Stadtradeln" statt. An der bundesweiten Kampagne nimmt der Rhein-Neckar-Kreis erstmals mit 23 Kommunen teil. Dabei werden einfach die geradelten Kilometer gezählt, um Punkte zu machen. Start der Kampagne, die der Klimaschutzbeauftragte Marius Weis vorstellte, ist die S-Bahn-Station Wiesloch/Walldorf.

Als Beauftragte für das Betriebliche Gesundheitsmanagement kann Sylke Voigt indessen die Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" unter Regie des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und der AOK-Gesundheitskasse als persönliches Fitnessprogramm nur empfehlen. Die Aktion startete bereits am 1. Mai.

Info: www.radkultur-bw.de/rhein-neckar-kreis.