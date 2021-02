Von Stefan Hagen

Heidelberg/Niedersachsen. "Hallo, ich habe einen Spleen, ich sammle Kugelschreiber." So beginnt die Nachricht, die ein 73-Jähriger aus Niedersachsen kürzlich an die Rhein-Neckar-Zeitung geschickt hat. "Würden Sie mir freundlicherweise einen Werbekugelschreiber schenken und an meine Adresse schicken. Ich würde mich sehr darüber freuen", lautete sein Anliegen.

Die RNZ ließ sich natürlich nicht zweimal bitten – der Kugelschreiber trat umgehend per Post den Weg in den Norden an. Darüber hat sich Opa Karlchen – so möchte der 73-Jährige in der Zeitung genannt werden – sehr gefreut.

Über seine Sammelleidenschaft habe noch nie jemand berichtet, zeigt er sich über das Interesse der RNZ an seinen Kugelschreibern erst einmal verwundert. Dann kommt er aber schnell ins Plaudern. "Vor rund zehn Jahren habe ich damit angefangen, Kugelschreiber zu sammeln", berichtet er.

Seither haben sage und schreibe rund 17.000 Exemplare in seinen Vitrinen ein besonderes Plätzchen gefunden. Damit ist der Senior aber noch etliche Lichtjahre von anderen Sammlern entfernt. So hat es Angelika Unverhau aus Dinslaken sogar ins berühmte Guinness Buch der Rekorde geschafft – sie ist dort mit unglaublichen 220.000 Exemplaren gelistet, doppelte gar nicht mitgezählt. Drei voneinander unabhängige Prüfer haben eine ganze Woche für die Erhebung gebraucht. Andere Quellen sprechen von einem dänischen Sammler, der gar an die 400.000 Stück in eigenen Containern aufbewahren soll.

Aber wie dem auch sei: Um auf diese unfassbare Zahl zu kommen, müsste Opa Karlchen quasi rund um die Uhr E-Mails schreiben. Derzeit sind es rund 2000 pro Jahr – was natürlich auch eine stattliche Anzahl ist. Der nicht ganz ernst gemeinten Frage, ob der RNZ-Kugelschreiber denn nun das schönste Exemplar in seiner Sammlung ist, weicht der Niedersachse geschickt aus. "Schönheit ist relativ, da ich alle Kugelschreiber, die ich geschickt bekomme, schön finde", erklärt er diplomatisch.

Einen Weltrekord wird Opa Karlchen angesichts der Zahlen aus dem Guinness Buch also nicht aufstellen, das ist auch gar nicht sein Ziel. Seine Botschaften mit der Bitte um einen Kugelschreiber schickt er denn auch nicht in alle Welt. "Nur in den deutschsprachigen Raum", erklärt der Niedersachse. Also auch in die Schweiz und nach Österreich. Die RNZ drückt Opa Karlchen jedenfalls ganz fest die Daumen, dass seine Sammlung auch in Zukunft weiter wächst.

Und: Es gibt sogar einen "Club der Kugelschreibersammler Deutschlands". Dies als kleiner Tipp für all diejenigen, die nach der Lektüre dieses Artikels Opa Karlchen nacheifern wollen.

Info: www.kulisammler.de