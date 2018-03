Eine Gruppe römischer Spielzeug-Legionäre hat sich in Marsch gesetzt. Im Rahmen der Heidelberger Kinderuni wird Museumsleiter Andreas Hensen die Nachwuchswissenschaftler mit dem Leben der Römer in Ladenburg vertraut machen. Foto: Thissen

Von Stefan Zeeh

Heidelberg/Rhein-Neckar. Für alle wissbegierigen Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren bietet die Heidelberger Kinderuni in diesem Jahr wieder zahlreiche Workshops und Vorlesungen aus den verschiedensten Forschungsgebieten an. Am Samstag, 3. März, geht es um 10 Uhr los. Wer möchte, kann bei einem der Workshops eine Forschungsreise in die Tropen oder eine Zeitreise in die Antike unternehmen oder er besucht das Tierhaus der Ruprecht-Karls-Universität.

Sehr weit weg führt dagegen Professor Mario Trieloff seine jungen Zuhörer in der Vorlesung über Meteoriten, nämlich ins Weltall. Dabei zeigt er, was Meteoriten über die Entstehung unseres Sonnensystems erzählen können. Unsere Sonne, die Planeten und die Meteoriten, die manchmal auf der Erde niedergehen, sind allesamt aus Sternenstaub entstanden, der in einer großen Wolke aus Gas im Weltall schwebte. Diese Wolke verdichtete sich, und es entstanden Staubklumpen, die zunächst zu kleinen und später zu größeren Planeten anwuchsen. Heute vermuten Wissenschaftler außerdem, dass Meteoriten ganz viel damit zu tun haben, dass es Leben auf der Erde gibt.

Nach China "reist" Professorin Barbara Mittler in ihrer Vorlesung mit dem studentischen Nachwuchs. Der erfährt von der Wissenschaftlerin, wie junge Chinesen leben. Drücken sie auch Tag für Tag die Schulbank, spielen nachmittags am Computer, machen Musik oder vergnügen sie sich mit ihren Freunden bei Tischtennis oder Fußball? Gemeinsam mit ihren Zuhörern will Barbara Mittler überlegen, wie man in einem System, in dem ganz andere Regeln herrschen, leben und arbeiten kann.

Die Welt der Gifte und der Medizin präsentiert Professor Gert Fricker den Kindern. Die Unterscheidung von Heil- und Giftpflanzen ist gar nicht so einfach und war vor vielen Jahrtausenden den Medizinmännern vorbehalten. Sie wussten, welche Pflanze bei einer bestimmten Erkrankung half. Ab dem 18. Jahrhundert konnte man dann einzelne Wirkstoffe erstmals bestimmen, und das war die Grundlage dafür, Medizin gezielt etwa in Pillenform in pharmazeutischen Unternehmen herzustellen. Aber was genau steckt in so einer Pille drin und wie entwickelt man heutzutage ein Medikament? All das erfahren die Nachwuchswissenschaftler in der Vorlesung des Biochemikers Fricker.

Zum Abschluss der Vorlesungsreihe der diesjährigen Heidelberger Kinderuni entführt der Leiter des Lobdengau-Museums der Stadt Ladenburg, Andreas Hensen, seine jungen Zuhörer in die Zeit der Römer, die in unserer Region vor rund 1900 Jahren wohnten. In der Vorlesung soll erkundet werden, wie man damals hier lebte, und Andreas Hensen will der Frage nachgehen, warum unsere Gegend für das Römische Reich so interessant war. Dazu wird ein römischer Soldat in die Vorlesung kommen und aus seinem Leben berichten. Wer nach all diesen Informationen weiter experimentieren will, der kann dies in dem Workshop "Vom Fisch zum Tisch" tun. Die Gemeinsamkeiten von Korallen und Blattsalat lassen sich ebenfalls in einem Workshop mit Hilfe von Mikroskopen erkunden.

Info: Weitere Informationen zu allen Vorlesungen und Workshops gibt es im Internet unter der Adresse www.kinderuni-heidelberg.de. Hier ist auch die Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen der Heidelberger Kinderuni möglich.