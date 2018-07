Heidelberg. (pol/mare) Die Kriminalpolizei in Heidelberg sucht Besitzer von Uhren, Schmuck und Brillen, die bei einer Einbruchsserie gestohlen wurden. Das teilen die Beamten mit.

Im April war der Polizei eine kroatische Einbrechergruppe ins Netz gegangen, die in Heidelberg und auch an der Bergstraße aktiv gewesen ist.

Die Beamten in Heidelberg, die eng mit der Kriminalpolizei in Südhessen vernetzt sind, gehen davon aus, dass einige Fundstücke auch aus Einbrüchen in Südhessen stammen können. Möglicherweise bestehen Bezüge zu Taten in Lampertheim, Bürstadt, Mörlenbach sowie Alsbach.

Bilder der Fundsachen können oben recht als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Wer sein Eigentum erkannt hat oder weiß, wem es gehört, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei in Heidelberg in Verbindung. Telefon: 0621/1745254 oder 0621/1744444, Email: heidelberg.kd.k2.eget@polizei.bwl.de