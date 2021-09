Heidelberg/Baden-Württemberg. (RNZ/dpa) Zwei Tage vor der Bundestagswahl sind auch in Baden-Württemberg Zehntausende junge Klimaschützer bei den Demonstrationen von Fridays for Future auf die Straße gegangen. In Freiburg seien geschätzt mehr als 10.000 Teilnehmer bei den Protesten dabei, erklärte ein Polizeisprecher am Freitag. Es könnten im Laufe des Nachmittags aber noch deutlich mehr werden. Auch in Stuttgart zogen laut Polizei mehrere Tausend durch die Innenstadt. Die Veranstalter sprachen von 15.000 Teilnehmern. In Heidelberg begann die Aktion um 13 Uhr auf der Neckarwiese.

Insgesamt hat die Klimabewegung mehr als 80 Aktionen in Baden-Württemberg geplant. Fridays for Future fordert Maßnahmen, um die Klimaerhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. In Stuttgart waren Plakate mit der Aufschrift: "Jetzt handeln - wir haben keine Zeit mehr." zu sehen. Grüne, Linke, die katholische und die evangelische Kirche sowie die Lehrergewerkschaft GEW hatten zur Teilnahme an den Klimaprotesten aufgerufen.

In Eberbach hatte die Michaelskirche zum ökumenischen Klimagebet geöffnet. Um fünf vor zwölf läuteten die Kirchenglocken. Foto: Menges

In Eberbach hatte die Michaelskirche zum ökumenischen Klimagebet geöffnet. Um fünf vor zwölf läuteten die Kirchenglocken. Rund 35 Teilnehmer sahen sich hier Videobotschaften von Kirchenvertretern verschiedener Glaubensrichtungen an.