Heidelberg/Rhein-Neckar. (mare/dpa) Am Nachmittag verdunkelte sich der Himmel über Heidelberg und der Rhein-Neckar-Region. Kurz darauf grollte der erste Donner - der Vorbote des ersten Gewitters des Jahres. Und das fegte dann kurz und teilweise heftig über unsere Köpfe hinweg.

Verschont blieb fast kein Fleck. Auf der RNZ-Facebook-Seite berichteten die User quasi live, wo es gerade blitzte und donnerte und in Kübeln goss. Von Neckargemünd und Gaiberg bis Wieblingen, Eppelheim und Weinheim, von Frankenthal und Oggersheim über Oberschefflenz und Oberzent bis nach Buchen, Rippberg, Walldürn und Wagenschwend. "Es donnert gewaltig", schrieb eine Userin. "Urplötzlich.. mit ganz schönem Sturm und Starkregen..", beschrieb eine weitere Facebook-Besucherin ihre Eindrücke.

Foto: Alexandra Linemann

Alexandra Linemann hielt das Spektakel auf Kamera fest. "Sah schlimmer aus als es war", schrieb sie. Und tatsächlich: So fix wie der Spuk da war, so schnell war's aber auch wieder vorbei.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor am Vormittag vor starkem Gewitter in Teilen Baden-Württembergs gewarnt. Bis zum frühen Nachmittag sei demnach in den Regierungsbezirken Stuttgart, Freiburg und Karlsruhe zu rechnen, wie die Meteorologen am Mittwoch mitteilten.

Update: 4. April 2018, 17.14 Uhr