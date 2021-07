Heidelberg. (RNZ) "Impfen von acht bis acht - ohne Termin": Diese Möglichkeit besteht am Mittwoch, 7. Juli, im Kreisimpfzentrum (KIZ) Heidelberg im Gesellschaftshaus Pfaffengrund (Schwalbenweg 1/2). Wie die Stadt mitteilt, können sich Interessierte an diesem Tag mit dem Impfstoff von AstraZeneca erstimpfen lassen. Die dazugehörige Zweitimpfung findet dann vier Wochen später mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna statt. Diese sogenannte "Kreuzimpfung" hat laut Ständiger Impfkommission (Stiko) die höchste Wirksamkeit gegen die Delta-Variante des Coronavirus und wird dementsprechend auch seit 1. Juli besonders empfohlen.

Interessierte müssen zum Impftag lediglich Personalausweis, Krankenversichertenkarte und falls vorhanden den Impfpass mitbringen. Die Impfungen finden im Zeitfenster von 8 bis 20 Uhr statt. Die Impfmöglichkeit besteht ab 18 Jahren. Unter Umständen muss, je nach Nachfrage, mit einer kurzen Wartezeit gerechnet werden.

Die Verwaltung des Kreisimpfzentrums bittet wegen der begrenzten Parkmöglichkeiten möglichst mit dem ÖPNV anzureisen. Wie bisher besteht die Möglichkeit den kostenlosen Bus-Shuttle zu nutzen, der im 10-Minuten-Takt von der Straßenbahnhaltestelle Markstraße zum Kreisimpfzentrum verkehrt.

Auch im Zentralen Impfzentrum in Patrick-Henry-Village Impftage ohne Termin

Das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) im Patrick-Henry-Village, das vom Rhein-Neckar-Kreis betrieben wird, bietet in der laufenden Woche ebenfalls offene Impftage an: von Donnerstag bis Samstag, 8. bis 10. Juli. An diesen drei Tagen sind im ZIZ jeweils zwischen 8 und 18.30 Uhr Impfungen auch ohne vorher gebuchten Termin möglich. Es können pro Tag jeweils bis zu 1000 Dosen der Vakzine von Johnson & Johnson (Donnerstag, 8. Juli) sowie AstraZeneca (Freitag, 9. Juli, und Samstag, 10. Juli) verimpft werden. Das Besondere an dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist, dass er nur eine einzige Dosis benötigt und man somit bereits 14 Tage nach der Impfung einen vollständigen Impfschutz hat.

Update: Montag, 5. Juli 2021, 15.42 Uhr

Impfzentren planen Aktionstage ohne Termin

Heidelberg. (jul) Das große Warten ist vorüber – das gilt nun auch für Impfungen in den beiden Impfzentren im Stadtgebiet. Sowohl das Zentrale Impfzentrum in Patrick-Henry-Village als auch das Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund planen in der kommenden Woche Aktionstage, an denen sie ohne Termin gegen Corona-Infektionen impfen.

"Wir müssen feststellen, dass bei Weitem nicht alle Termine, die verfügbar sind, auch gebucht und wahrgenommen werden. Dies betrifft alle vier Impfstoffe, die wir verimpfen", erklärt der ärztliche Leiter der Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises, Christoph Schulze. Aus diesem Grund bietet das Landratsamt als Betreiber des Zentralen Impfzentrums drei Impfaktionstage an: Von Donnerstag, 8. Juli, bis einschließlich Samstag, 10. Juli, sind zwischen 8 und 18.30 Uhr Impfungen auch ohne vorher gebuchten Termin möglich. Pro Tag stehen jeweils bis zu 1000 Dosen der Vakzine von Johnson & Johnson (Donnerstag) sowie von Astra-Zeneca (Freitag und Samstag) zur Verfügung.

"Auch wir planen einen Aktionstag", sagt Albertus Arends, ärztlicher Leiter des Kreisimpfzentrums im Pfaffengrund, das die Stadt im Auftrag des Landes betreibt. Am Mittwoch, 7. Juli, wolle man dort ohne Termin mit Astra-Zeneca impfen. "Von Impfmüdigkeit würde ich nicht sprechen, aber es ist eine gewisse Sättigung erreicht, und wir laufen Gefahr, auf dem Impfstoff von Astra-Zeneca sitzen zu bleiben", berichtete der Mediziner angesichts der jüngsten Entwicklungen.

Denn am Donnerstag hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Impfempfehlung dahingehend angepasst, dass sie nach einer Erstimpfung mit Astra-Zeneca unabhängig vom Alter zu einer Zweitimpfung mit einem Vakzin von Biontech oder Moderna rät. "Heute Morgen waren am Kreisimpfzentrum 700 Biontech-Termine frei, die wir nun als Termine für Zweitimpfungen blockiert haben", berichtet Arends – für den Fall, dass sich die mit Astra-Zeneca Erstgeimpften nun für eine Zweitimpfung mit Biontech entscheiden.

Insbesondere für die Hausarztpraxen sei die geänderte Empfehlung problematisch. "Organisatorisch ist das ein Albtraum", kommentierte Arends, der im Stadtteil Neuenheim als niedergelassener Hausarzt tätig ist – auch weil sich einer Ampulle Astra-Zeneca mehr Impfdosen als einer Ampulle Biontech entnehmen lassen. "Wenn wir für 40 Patienten vier Ampullen Astra-Zeneca vorgesehen hatten, brauchen wir nun sechs Ampullen Biontech. Und da bleiben dann noch zwei Dosen übrig, die wir auch noch vergeben müssen", meint er. Seine Praxis telefoniere nun alle Patienten ab, die einen Termin für eine Zweitimpfung haben, um zu fragen, welchen Impfstoff sie wünschen. In seiner Praxis habe er nun 50 Dosen Astra-Zeneca übrig – und manche seiner Kollegen blieben auf viel größeren Mengen sitzen. "Es ist das reinste Chaos, und die Ärzte sind sauer", erzählt Arends. "Sie sagen: Die Stiko hat keine Ahnung von der Realität. Solange es den Impfstoff nicht in Einzeldosen gibt, ist das alles nicht umsetzbar. Manche Kollegen haben langsam die Schnauze voll."

Update: Freitag, 2. Juli 2021, 20.19 Uhr

3000 Impfdosen für jedermann im Zentralen Impfzentrum

Heidelberg. (RNZ) Die Zeiten des Impfstoff-Mangels scheinen vorbei zu sein. Denn in der kommenden Woche bietet das Zentrale Impfzentrum in Patrick Henry Village Heidelberg insgesamt 3000 Impfdosen an. Jeder Erwachsene kann an einem der drei Impfaktionstage spontan vorbeikommen. Einzige Ausnahme: Man darf in den vergangenen zwei Wochen keine andere Impfung (etwa gegen FSME) erhalten haben.

> Was wird geimpft: Es werden Vakzine von Johnson & Johnson angeboten, bei denen man nur eine einzige Dosis benötigt und somit bereits 14 Tage nach der Impfung einen vollständigen Impfschutz hat. Darüberhinaus gibt es das Vakzin von AstraZeneca als Erstimpfung. Die Zweitimpfung wird dann gemäß der Empfehlung der STIKO mit einem mRNA-Vakzin (Biontech oder Moderna) vorgenommen, bestätigte eine Sprecherin des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar auf Nachfrage.

> Geimpft wird am Donnerstag, Freitag und Samstag (8.-10. Juli) von 8 bis 18.30 Uhr. Da im Vorfeld für die Impfaktionstage in dem Zeitfenster keine Termine vergeben werden, muss natürlich mit Wartezeiten gerechnet werden.

> Mit einem gebuchten Termin im ZIZ in Patrick Henry Village muss nicht mit Wartezeiten gerechnet werden, der Termin gilt weiterhin.

> Wartezeiten verkürzen ist möglich, wenn man zum Beispiel vorab den Erhebungsbogen (www.impfen-bw.de) ausfüllt und zur Impfung mitbringt.

> Mitzubringen sind ein amtliches Ausweisdokument, die Versichertenkarte sowie (wenn vorhanden) der Impfpass.

> "Diese Sonder-Impfaktion ist ein Angebot an alle, die noch keinen Impftermin erhalten haben und sich aber kurzfristig, etwa vor dem Urlaub, noch impfen lassen wollen", sagt Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises.