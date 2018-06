Heidelberg. (pol/mün) Gleich drei Mal soll ein 15-Jähriger am 6. Juni (Mittwoch) in Heidelberg zugeschlagen haben. Zwei Frauen wurden ihre Sachen aus dem Radkorb gestohlen, einer weiteren der Rucksack entrissen. Der Tatverdächtige sitzt jetzt in einer Jugendvollzugsanstalt ein, teilen die Ermittler mit.

Das erst Mal soll der aus Marokko stammende Jugendliche in der Berliner Straße zugelangt haben. Gegen 15/15.30 habe er einer 21-jährigen Radlerin den Rucksack samt Bargeld, Smartphone und Laptop im Wert von 500 Euro gestohlen haben.

Gleich danach soll er einer 58-jährigen Radlerin im Neuenheimer Feld den Rucksack aus dem Fahrradkorb entwendet haben. Die Frau war mit ihrem Fahrrad im Neuenheimer Feld unterwegs. In dem Rucksack befanden sich unter anderem ein Geldbeutel und ein Smartphone im Wert von mehreren Hundert Euro.

Zum dritten Mal soll der 15-Jährige am vergangenen Mittwoch in der Neuenheimer Brückenstraße zugeschlagen haben: Gegen 15.45 habe er dort einer 18-Jährigen den Rucksack von der Schulter gerissen. Die junge Frau verfolgte den Dieb. Dann wurde er von einem Auto aufgehalten, dass ihm den Weg versperrte. Daraufhin ließ er seine Beute zurück und setzte seine Flucht fort.

Noch am gleichen Tag wurde der 15-Jährige in der Mannheimer Innenstadt gegen 17.30 Uhr kontrolliert. Kurz zuvor war er aus einem Gebüsch gekommen. Dort fanden die Beamten Diebesgut, das den beiden Radkorb-Diebstählen vom Nachmittag zugeordnet werden konnte. Der 15-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

In allen Fällen besteht der dringende Tatverdacht, dass der Jugendliche die entwendeten Sachen weiterverkaufen wollte, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Noch am Donnerstag wurde der marokkanische Staatsangehörige der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ gegen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in drei Fällen. Der Beschuldigte wurde danach in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Heidelberg-Nord dauern an.